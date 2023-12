«Mia madre non doveva morire» 

«Se tutto questo fosse stato fatto prima, tu saresti ancora viva, qui con noi». Manuela Simbula ripensa alla madre e non si dà pace. Da pochi giorni l’attraversamento sui binari in via Torino è chiuso, sbarrato da due massi di cemento a pochi passi dal punto in cui Anna Tocco, 64 anni, venne travolta e uccisa dal treno che correva tra le barriere abbassate del passaggio a livello. Ora che i sottopassi e i cavalcaferrovia sono stati aperti e Serramanna vive una piccola rivoluzione, Manuela Simbula non può che pensare a come sarebbe la sua vita se quel tunnel fosse stato aperto prima.

Il dolore

«Poco dopo la morte di mia madre non riuscivo a passare in quel passaggio a livello, ma dopo ho affrontato il dolore e sono arrivata a fermarmi in quel punto, quasi a volerla salutare. Adesso che i cancelli sono chiusi non posso più renderle omaggio e il dolore è ancora più grande», sospira la 47enne che lavora come oss. «Ho un tarlo che mi divora: se mia madre avesse potuto attraversare uno di questi sottopassi oggi sarebbe ancora in vita».

I ritardi

Parole che suonano come una condanna per i ritardi provocati dal lungo braccio di ferro giudiziario tra il Comune di Serramanna e Rete Ferroviaria Italiana, la società che aveva eseguito i lavori del raddoppio ferroviario della linea e che chiedeva da anni (il fine lavori risale al 2012) la chiusura dei passaggi a livello. «C’è un tempo per ogni cosa, prima o poi la verità verrà a galla, per mia madre e per tutte le altre persone che sono morte sui binari a Serramanna», continua la figlia di Anna Tocco. L’attraversamento di via Torino e quelli di via Matteotti e via Parrocchia sono stati chiusi dopo l’apertura del tunnel e i sottopassi della stazione e il cavalcaferrovia di via Dell’Angelo che garantiscono il transito da una parte all’altra del doppio binario.

La tragedia

Anna Tocco era stata investita da un treno in corsa, nel momento in cui la donna e la sorella disabile Maria Grazia (sfuggita forse al suo controllo) avevano attraversato i binari con il passaggio a livello chiuso. Solo Maria Grazia riuscì a evitare l’impatto, ma Anna non ebbe scampo.

