«Mia madre malata ignorata dall’Inps» 

«Il 20 novembre 2023 abbiamo presentato all’Inps la richiesta per il riconoscimento dell’invalidità di mia madre affetta da Alzheimer. A oggi non è stata nemmeno effettuata la prima visita. Senza certificazioni, ogni necessità, anche la più banale, è divenuta un’odissea». Martina Saiu, 43enne di Villacidro, da mesi è vittima di un mix di malasanità e burocrazia che si è abbattuto sulla sua famiglia, con una madre affetta da Alzheimer e un padre cardiopatico.

Pratiche ferme

La vicenda inizia con l’infarto che ha colpito il padre e si intreccia all'altro dramma familiare, la malattia della madre, affetta da Alzheimer ma per lo Stato considerata una persona ancora in salute. Per questo la famiglia non può accedere all'accompagnamento o alle terapie per una malattia che se pure è considerata inguaribile, permettono di rallentarne il decorso e migliorare la qualità di vita della paziente e dei suoi familiari.

Ritorno a casa

Il padre di Martina Saiu nel settembre 2023 è stato dimesso dall’ospedale, quattro giorni dopo il ricovero per infarto e l’applicazione di uno stent. Al ritorno a casa, convalescente e bisognoso di riposo assoluto, trova una realtà devastante. La moglie, la cui malattia neurodegenerativa al momento aveva dato solo piccoli segnali, non lo riconosce più e lo respinge. «Sono bastati solo pochi giorni di assenza di mio padre – spiega la figlia – per renderlo un perfetto sconosciuto agli occhi di mamma. “Cosa ci fa lei nella mia camera? Se ne vada”, gli ha detto. Lo riteneva un estraneo ed è arrivata a temere per la sua presenza in casa». Nel 2021, la madre aveva sofferto di alcuni problemi cognitivi e le era stata diagnosticata una “depressione da Covid”, curata di conseguenza. Si trattava invece dei prodromi dell’Alzheimer. «Abbiamo dovuto sistemare papà alla bell’e meglio, in una cameretta, per consentirgli di rimanere in casa, ma in una situazione sempre tesa, con la moglie che continua a non riconoscerlo». Da quel momento, la vita di tutta la famiglia è precipitata in un vortice di difficoltà: il fratello di Martina costretto a lasciare il lavoro per potersi prendere cura dei genitori e lei stessa obbligata a dividersi tra il lavoro, la cura di due figli piccoli e la gestione dell’emergenza.

Un anno senza risposte

Il dramma si amplifica a causa della burocrazia. Nonostante i ripetuti solleciti all’Inps, a livello locale e nazionale, per accertare la disabilità della madre, la situazione è ferma. Impossibile anche il coinvolgimento dei servizi sociali: siccome la madre non ha una malattia “certificata”, nessuna pratica può essere avviata.

«Sto raccontando la mia storia per mia madre ma anche per tutte le persone che vivono condizioni simili», dice Martina.

