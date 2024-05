«Mia figlia turbata, rifiutava la scuola» 

«A un mese dall’avvio dell’anno mia figlia era turbata e si rifiutava di andare a scuola. All’inizio pensavo fossero capricci poi ho capito che c’era un problema: di notte aveva incubi e si copriva il viso per proteggersi. Finché mi ha raccontato che la suora la picchiava e la portava nella stanza buia per punizione». È il racconto della madre di una bambina che ha denunciato episodi di maltrattamenti da parte di una suora in una scuola dell’infanzia di un paese dell’Oristanese. La giovane mamma è stata sentita ieri dai giudici al processo che chiama appunto la religiosa (assistita dagli avvocati Rita Dedola e Andrea Fares) a difendersi dall’accusa di maltrattamenti sui piccoli: sei di loro si sono costituiti parte civile con gli avvocati Cristiana Manca, Riccardo Crovi, Barbara Ibba, Annalisa Serra e Piero Aroni.

Rispondendo alle domande della pm Sara Ghiani, la testimone ha poi detto che la figlia le aveva riferito di essere stata colpita sulle dita delle mani con un telecomando; ha spiegato di aver trasferito la bambina in un’altra scuola. I giudici hanno sentito, poi, la mamma di un altro bambino che aveva avuto problemi sempre nella stessa scuola: una suora, secondo il racconto del piccolo, lo colpiva e gli diceva che gli avrebbe messo la colla se non fosse stato seduto. La donna ha spiegato di aver parlato con la suora, che avrebbe ammesso di aver colpito il bambino in testa perché in difficoltà nella gestione di tanti bambini.

È stato inoltre sentito il capitano Franco Mario Scanu, che dopo le querele dei genitori aveva svolto accertamenti attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, con l’installazione di telecamere nella scuola. ( p. m. )

