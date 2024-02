«Mia figlia poteva essere salvata» 

«Marta ce l’ho sempre davanti. A volte le dico “Vattene, così dimenticherò e starò meglio”. Ma lei resta con me. Proprio come da viva, sempre con il sorriso». Assunta Schirru, villacidrese di 69 anni, ha gli stessi ricci ribelli della figlia perduta e due occhi castani spalancati su un abisso infinito. Il 23 settembre 2013 incrociò l’assassino della sua bambina: erano le 9,30 e il corpo di Marta Deligia, barista di 27 anni, era già nell’auto del compaesano Giuseppe Pintus, l’ex fidanzato stalker che alle 5,30 l’aveva strozzata sotto casa mentre lei andava al lavoro. Lo arrestarono qualche ora dopo. «Io tornavo in paese dalla campagna, l’ho visto, era in macchina. Ancora non sapevo che mia figlia era scomparsa, che la stavano cercando. È stata la prima volta che in Sardegna parlarono di femminicidio».

Disse che non avrebbe mai perdonato.

«È così, non lo perdonerò mai».

Lui ha chiesto scusa?

«Mai avuto nessun contatto, di lui non so nulla. Solo che anziché l’ergastolo, con l’abbreviato ha avuto 30 anni».

Quante volte pensa a quel giorno?

«Sempre, anche di notte mi sveglio per pensarci. Perché si poteva evitare, Marta ha chiesto aiuto e non l’hanno ascoltata. A cosa serve denunciare?».

Come si sopravvive a una figlia?

«Così, senza voglia di andare avanti. Certi giorni quando mi sveglio mi arrabbio, mi dico “Perché ti sei svegliata?”. Vorrei sempre dormire per non ricordare niente. Mi ha salvato la palestra. Faccio pesi e sto da sola. Se divento allegra, dura un attimo. Sono ferita dentro e non guarirò mai».

Ha mai pensato di non farcela?

«Certo, tante volte».

Crede in Dio?

«Poco, quasi niente. Penso che se Dio ci fosse stato l’avrebbe fulminato».

Marta le aveva confidato qualcosa?

«No, era chiusa e non voleva che mi preoccupassi. Un giorno li ho sentiti discutere perché quello lì aveva detto in giro che l’avrebbe ammazzata. Lei gli chiese se era vero e lui negò».

Lei l’aveva lasciato?

«Sì, ma lui non mollava. Se andavamo in campagna si nascondeva tra gli alberi, se lei era al lavoro, lui andava al bar. Se lo ritrovava sotto casa, non poteva più uscire».

Cosa accadde quel giorno?

«La sera prima Marta lo trovò sotto casa e chiamò i carabinieri che non fecero nulla. Dissero che non avevano pattuglie, ma avrebbero potuto darle almeno un consiglio, dirle di non andare al lavoro il giorno dopo. Quando rientrò c’era mio figlio Roberto, ma lei non gli disse niente, non cenò, se ne andò in camera e mandò un messaggio a un vicino chiedendogli se poteva accompagnarla al lavoro la mattina dopo perché aveva paura».

Invece?

«Lui non lesse il messaggio, lei uscì da sola e trovò quello lì ad aspettarla. Mio figlio si svegliò per le grida: scese in fretta, sentì ancora la puzza della sigaretta di Marta nelle scale ma non vide nessuno. Arrivò fino al bar, trovandolo chiuso corse in caserma. Così iniziarono a cercarla».

Lei come l’ha saputo?

«La sera prima ero rimasta in campagna. Marta mi salutò, salì in macchina ma poi tornò indietro. Le chiesi cosa voleva e non mi rispose. Mi diede solo un bacio sulle labbra e andò via. È stata l’ultima volta che l’ho vista. Di questo mi pento: sarei dovuta andare con lei».

Com’è iniziata la fine?

«La mattina tornavo in paese, per strada ho incrociato lui in macchina, poi mi sono fermata davanti al bar e c’era tanta gente. Una donna mi ha detto “Assunta, non lo sai? Marta è scomparsa”. Sono corsa a casa e ho trovato mio figlio Antonello che mi ha guardato con due occhi grandi così, non li dimenticherò mai. Non potevo crederci. Ho acceso il telegiornale e l’ho saputo così che mia figlia era morta. L’avevano trovata».

Marta oggi avrebbe 38 anni.

«Immagino sempre che avrebbe avuto dei figli, si sarebbe presa cura di me quando sarei diventata vecchia. Mi avrebbe reso felice».

C’è qualcosa che non le ha detto?

«Che era tutta la mia vita e che io vivo nel suo sorriso».

RIPRODUZIONE RISERVATA