«Mia figlia morta, ditemi perché» 

«Domani mattina tornerò dai carabinieri per la denuncia. Prima devo andare da mia figlia, in obitorio». Alle 17,30 di ieri Olivia Pilia, pensionata di Serramanna, era diretta all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino. La figlia Elisabetta Montis, 45 anni e un lavoro da parrucchiera lasciato ancora ragazza in seguito a un grave incidente stradale, pochi minuti prima delle due del mattino ha lasciato il reparto di Terapia Intensiva nel quale era ricoverata da mesi ed è stata portata alla camera mortuaria. Qui resterà per gli accertamenti chiesti a gran voce dalla madre: i funerali, già annunciati per le 15,30 di oggi, sono stati sospesi.

Il racconto

«Cosa amava mia figlia? Tutto: i gatti, i cagnolini e, soprattutto, il mare. Piangeva anche solo all’idea di non poterlo rivedere. Io non ci posso pensare». La voce si spezza, il racconto è sospeso. Mamma Olivia si prende un attimo, poi torna agli ultimi 16 mesi vissuti al capezzale della sua bambina. «Tutto era iniziato con una caduta nel bagno di casa, il 12 luglio del 2023. Elisabetta aveva la gamba spezzata, l’hanno portata con l’ambulanza all’ospedale di San Gavino dove l’hanno operata per una frattura scomposta. Dopo l’intervento ha persino sostenuto l’esame finale da perito informatico. Era forte, ma continuava a stare male, aveva dolori insopportabili». Olivia Pilia racconta ogni dettaglio come se Elisabetta fosse ancora lì. «A dicembre dopo la tac al Marino di Cagliari, mi hanno chiamato per dirmi di portarla d’urgenza in ospedale perché c’era la frattura di un femore. A febbraio sono intervenuti per la protesi, ma la ferita era gonfia e sempre più rossa. La portavo a fare le medicazioni ma stava sempre peggio. Quest’estate è caduta di nuovo e l’ambulanza l’ha riportata a San Gavino, in Terapia intensiva. Ne è uscita solo oggi, morta».

L’ospedale

Ieri mattina la Asl del Medio Campidano ha pubblicato una nota in cui si fa sapere che «il decesso della signora Elisabetta è occorso dopo una lunghissima vicenda di malattie che dura da anni. Malattie diverse che probabilmente affondano le radici in un’annosa condizione di fragilità. Il nostro ospedale ha assistito e ricoverato varie volte negli ultimi anni la signora Elisabetta, sempre con elevata professionalità. L’ultimo ricovero è avvenuto a luglio e le gravissime condizioni del momento dell’accettazione in Pronto soccorso hanno portato ad accogliere la signora in Terapia intensiva dove per mesi i medici e il personale di assistenza si sono prodigati nelle cure possibili con competenza, serietà, impegno utilizzando le terapie più efficaci ed impiegando le tecniche rianimatorie più avanzate».

( ha collaborato

Flavia Inconi )

RIPRODUZIONE RISERVATA