«Mia figlia malata, 3 anni per la diagnosi» 

Riesce subito a pronunciare la parola «finalmente», ma poi si ferma e piange. Per mamma Federica è difficile ripercorrere il calvario iniziato con la nascita della sua bambina nel 2023 e arrivare fino al 2 novembre scorso quando dopo ricoveri, analisi, sofferenze e tanti chilometri per raggiungere diversi ospedali, finalmente le è stato detto cosa ha la sua piccola di tre anni: sindrome di Gabriele-de Vries, una rarissima malattia genetica difficile da diagnosticare e di cui si conoscono un centinaio di casi in tutto il mondo. «Dico a tutti i genitori che stanno combattendo di non mollare, di ascoltare tanti pareri fino a quando non arriva la diagnosi. Solo dopo si può affrontare la situazione».

La storia

Federica, che abita in un paese della provincia, racconta il periodo più difficile della sua vita, iniziato «quando la mia bambina aveva due mesi. Era stata ricoverata all’ospedale di Oristano per una banale febbre di origine batterica. È lì che mi hanno consigliato di sottoporla a un’ecografia alla testa perché, secondo i medici, era più grande del normale. Dopo l’ecografia ci hanno mandato al Brotzu, in neurochirurgia, e lì mi hanno parlato di plagiocefalia da torcicollo».

Intanto Federica si rendeva sempre più conto che sua figlia era “diversa” dalle coetanee: la testa inclinata, un braccio sempre fermo, difficoltà a deglutire, non era coordinata e presentava evidenti ritardi motori. Ma nessuno parlava di diagnosi, solo di problemi di sviluppo.

Così Federica a novembre del 2025 ha contattato l’ospedale Bambino Gesù: «Siamo volati a Roma e finalmente sono stati eseguiti tutti i test genetici. Pochi giorni fa è arrivata la telefonata dall’ospedale che annunciava la rara condizione genetica, causata da una ridotta funzione di uno specifico gene che provoca ritardo nello sviluppo, difficoltà nell'apprendimento e motorio».

Telethon

E anche in questo caso, mamma Federica non si è fermata: è riuscita a contattare il ricercatore che aveva scoperto la malattia e a parlare con Telethon, l’importante organizzazione che promuove la ricerca per la cura delle malattie genetiche rare: «Grazie a loro sono già riuscita a entrare in contatto con una famiglia italiana che ha una bambina che soffre della stessa patologia. Ho saputo che non esiste un centro specializzato che si occupa di questa rara condizione. Mi hanno fatto sapere che la ricerca è in corso, con l’obiettivo di capire le strategie terapeutiche. Io ci credo, attendo chi studia per tutti i bambini».

L'appello

Federica, che ogni sera accompagna la bambina a fare la fisioterapia, vuole essere un esempio per chi è alla ricerca di una diagnosi per il proprio figlio: «Non bisogna arrendersi, altrimenti non si riesce a capire come aiutare i figli. È importante ascoltare il proprio istinto e non sottovalutare i segnali d’allarme. Nei momenti di disperazione mi sono aggrappata alla fede ma anche alle persone che, come me, stavano vivendo situazioni simili». Federica ora aspetta la ricerca per un futuro radioso.

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