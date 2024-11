«Mia figlia investita è viva per miracolo, ma nulla è cambiato» 

«Quando è arrivata la notizia dell’investimento di Beatrice, abbiamo rivissuto l’incubo di quattro anni fa. Stessa strada, stesse strisce pedonali, stesso liceo: mia figlia allora aveva 13 anni ed è stata travolta da un suv nello stesso punto di viale Colombo. Ricoverata in ospedale per diversi giorni, è potuta poi tornare a casa: l’hanno definita la ragazza miracolata. Poteva non essere più qui con noi. A distanza di quattro anni non è stata fatto niente. E ora una giovane che aveva tutta la vita davanti non c’è più». Angela Pireddu è la mamma di Giulia, oggi diciottenne. La ragazza ora frequenta la quinta del liceo Alberti, nella sede di via Ravenna, a Cagliari. Nel 2020 era in prima e il 13 ottobre ha rischiato di fare la stessa tragica fine di Beatrice. Sempre in viale Colombo.

Le segnalazioni

«Giulia era in prima superiore. Aveva finito le lezioni e stava rientrando a casa. Ha attraversato in viale Colombo, davanti a Su Siccu. Un’auto ha rallentato, ma la conducente non si stava fermando: stava cambiando corsia. E così ha investito in pieno Giulia». I soccorsi sono stati immediati: codice rosso e il trasporto in ospedale. «Per fortuna non ha riportato traumi alla testa. La signora alla guida del suv pensava di averla ammazzata»., racconta ancora Angela Pireddu. Le conseguenze però sono rimaste: «A livello psicologico ha attacchi di panico quando deve attraversare. E quando è avvenuta la tragedia di Beatrice abbiamo rivissuto quei terribili momenti. A noi è andata bene. Ma purtroppo», è la conclusione inevitabile, «la situazione è sempre la stessa. Non è stato fatto niente per mettere in sicurezza questi attraversamenti pedonali di viale Colombo, nonostante le segnalazioni fatte dalla scuola». Giulia, lunedì, era in mezzo alla folla di giovanissimi che hanno voluto commemorare la loro compagna e amica che non c’è più.

L’attesa

Intanto, aspettando che venga fissata la data della cerimonia per l’ultimo saluto alla studentessa, va avanti la protesta silenziosa e colorata del mondo della scuola. In tanti hanno aderito all’iniziativa del Coordinamento del presidenti dei consigli di istituto: riempire i cartelli stradali e i pali, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, di nastrini colorati ma anche palloncini. Un modo per chiedere più sicurezza per chi ogni giorno raggiunge gli istituti scolastici. L’adesione è stata alta. A cominciare dal liceo Alberti e dalla scuola dove insegna la mamma di Beatrice, per raggiungere – solo per citarne alcune – il primo circolo di Sestu, e, a Cagliari, le sedi dell’istituto comprensivo di via Stoccolma, l’istituto Martini di viale Ciusa, il Convitto di via Vesalio.

Le proteste

Dopo la tragedia sono state numerose le segnalazioni sulla pericolosità di viale Colombo da parte degli stessi studenti dell’Alberti ma anche del vicino istituto nautico Buccari. Gli attraversamenti di viale Colombo sono un pericolo costante. E la conferma arriva con un semplice sopralluogo: le auto a grande velocità non si fermano quasi mai davanti alle strisce. E il rischio di una nuova tragedia è altissimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA