«Mia figlia in carcere da innocente: ora abbiamo paura» 

È detenuta in un carcere di Budapest per due reati - lesioni dalle quali deriva un pericolo di morte e appartenenza a un’organizzazione criminale - che dice di non aver commesso: Ilaria Salis, insegnante di 39 anni lombarda di origine sarda, ha rifiutato il patteggiamento a undici anni di carcere. La sua vicenda giudiziaria è cominciata quasi un anno fa ma l’opinione pubblica italiana l’ha scoperta soltanto di recente, dopo averla vista in catene in un tribunale ungherese: scortata dalle teste di cuoio armate e incappucciate, le mani e i piedi trattenuti da grosse catene agganciate alla vita con un guinzaglio.

Il padre, Roberto Salis, che di professione fa l’ingegnere, si batte per riportare in Italia la figlia.

«Adesso Ilaria ritiene opportuno chiedere gli arresti domiciliari, con i tempi tecnici necessari per la logistica», dice. «Ovviamente ci vuole una casa in Ungheria e dobbiamo fare verifiche anche in termini di sicurezza. Ci sono stati segnali poco raccomandabili nel fine settimana scorso.

Il murale.

«Mia figlia veniva rappresentata su un patibolo con un cappio al collo».

Quindi ci sono dei rischi nel caso uscisse dal carcere? Può esserci un problema di sicurezza?

«Noi familiari siamo convinti di sì ma sembra che il ministero degli Esteri non ritenga ci siano queste paure, per cui procediamo. Adesso dobbiamo completare la parte logistica e poi presenteremo istanza al giudice ungherese. È lui che decide: noi possiamo solo fare richiesta».

L’esito non è scontato.

«Assolutamente no».

La novità sono i video della manifestazione cui Ilaria ha partecipato e che finalmente può vedere.

«Sono stati consegnati a fine dicembre i video dell’accusa che rappresentano le prove della sua colpevolezza. Si tratta di un hard disc di dieci terabyte, giusto per renderci conto, dovrebbero essere circa cinquemila film».

Per visionarli ci vorrà del tempo.

«Sì, perché l’accusa userà probabilmente un minuto, un minuto e mezzo: allora bisognerà cercare di capire, nell’ambito di questo catino enorme di informazioni, quali sono i passaggi rilevanti per poter poi strutturare una difesa».

Entriamo così nel merito di una vicenda di cui finora si è parlato perché, qualunque reato abbia commesso, se lo ha commesso, ha posto un problema serio: il trattamento disumano e degradante dei detenuti in Ungheria, unito al fatto che Ilaria Salis è da un anno in carcerazione preventiva in condizioni tremende. Questo non va bene per nessuno.

«Secondo me è inaccettabile, e dovrebbe esserlo anche per tutto il Paese. Bisogna distinguere due livelli: i diritti umani, a mio avviso calpestati in modo ignobile, e il motivo del contendere, ossia la verifica della colpevolezza».

Cosa le contestano?

«Mia figlia è accusata di aver aggredito, insieme ad altri compagni, tre nazisti - non è un’offesa, loro stessi si definiscono tali - mentre partecipavano alla giornata del ricordo di un’azione eroica compiuta dalle Ss e dai collaborazionisti ungheresi».

E sua figlia, che è un’insegnante ma anche un’attivista, è andata appositamente per partecipare a una contro manifestazione.

«Sì, è andata lì esattamente per questo, sapendo bene che in Ungheria questo genere di manifestazioni sono tollerate, e c’è invece molta poca tolleranza nei confronti degli antifascisti. Tanto è vero che in quei giorni ci sono stati attacchi – anche molto più gravi di quelli attribuiti agli antifascisti - compiuti dai nazisti e questi, nonostante siano stati colti sul fatto, sono stati liberati dopo un paio di giorni. Di fatto sono impuniti».

Al contrario sua figlia non è stata arrestata durante la manifestazione.

«Il giorno dopo: era in taxi con due partecipanti alla contromanifestazione, tedeschi».

Uno ha ammesso di aver aggredito.

«No, no no: era ricercato nell’ambito di un processo in Germania su attacchi tra il 2016 e il 2020 di antifascisti in circostanze simili».

Un’altra storia, allora.

«È stato punito per partecipazione a organizzazione criminale e a mia figlia, siccome era in taxi con lui, hanno contestato lo stesso capo d’imputazione».

Sua figlia dice di non aver aggredito i manifestanti.

«Nega di aver provocato le lesioni con pericolo di morte. Vorrei sottolineare che le tre vittime sono guarite con cure tra i cinque e gli otto giorni».

Lesioni lievi. E i tre non hanno neanche presentato denuncia.

«No. In Italia quel reato non sarebbe perseguibile d’ufficio, senza querela».

La legge penale ungherese è diversa.

«Ilaria dice di essere innocente per entrambi i capi d’imputazione: sia le aggressioni sia l’appartenenza all’organizzazione criminale».

Lei è rimasto deluso dall’incontro con i rappresentanti del governo italiano. Perché?

«Mi aspettavo più reattività, diciamo così».

Confida negli arresti domiciliari?

«Teniamo presente che la decisione non è delle istituzioni italiane, ma della magistratura ungherese».

Sarà una lunga battaglia. Roberto Salis lo sa.

