«Mia figlia è un corpo che cammina, da allora non esiste» 

«Mia figlia non esiste più, da quel giorno è un’altra persona, è un corpo che cammina»: parla così, davanti ai giudici, quasi alle lacrime, la madre della presunta vittima di Ciro Grillo e dei suoi amici. Parla, con la voce rotta dall’emozione, dello stupro che la figlia le ha raccontato nei dettagli. Dice la donna: «Mi ha detto che la sbattevano al muro e poi lei è svenuta». Dolore in aula, dopo il dolore che dura da quell’estate a Porto Cervo. Ed è subito battaglia tra accusa e difese, guerra di immagini postate sui social e sms. Sullo schermo dell’aula multimediale del Tribunale di Tempio, vengono mostrate le foto della ragazza, in costume, sorridente, ritratta insieme a degli amici, al mare e poi a bordo piscina, in una villa di San Pantaleo. Per le difese di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, le foto scattate con il telefonino il 20 luglio 2019 (pochi giorni dopo lo stupro contestato dalla Procura di Tempio) sono la prova che la ragazza era ed è tutt’altro che traumatizzata, come invece sostiene la madre. È una prova durissima per la donna, arrivata a Tempio insieme al marito per supportare, come teste del pm Gregorio Capasso, la tesi dell’accusa.

«Stufa di respirare»

La madre della studentessa milanese, il volto teso, lo sguardo perso nel vuoto prima di entrare in aula, ha fornito la sua versione dei fatti avvenuti alla fine di luglio del 2019, prima in Sardegna (dove aveva raggiunto la figlia) e poi a Milano. La donna parla dei disturbi alimentari e della paura della figlia a restare sola di notte. La teste dice ai giudici tra le lacrime: «L’amica norvegese è venuta a Milano per starle vicino, il giorno del suo compleanno. Mia figlia è distrutta, mi ha detto che è stufa di sentire il suo respiro». La donna avrebbe raccolto le prime confidenze della ragazza sull’aereo, durante il volo di rientro a Milano. E anche il padre della presunta vittima della violenza sessuale di gruppo, risponde alle domande dei giudici, ma con qualche incongruenza segnalata dalle difese, Antonella Cuccureddu, Mariano Mameli, Gennaro Velle e Andrea Vernazza. Ad esempio, il padre della studentessa, rispondendo alle domande della penalista Antonella Cuccureddu, dice cose diverse (rispetto al racconto fatto dalla figlia ai Carabinieri e al pm) sulla vodka bevuta da presunti stupratori e vittima. Il teste ha detto che la figlia gli riferì di avere bevuto dalla bottiglia, più del solito. Mentre nei verbali della polizia giudiziaria, la studentessa milanese dice di essere stata costretta a bere a forza.

Guerra di foto e chat

Il dibattimento di un processo per stupro (anche se a porte chiuse per tutelare imputati e persona offesa) ha dinamiche spietate. Dopo la deposizione dei genitori della presunta vittima, le difese sono passate all’attacco con il controesame. Sono stati letti degli sms che documentano una conversazione tra madre e figlia, avvenuta alla fine di luglio 2019, durante la quale si parla di feste e shopping. Inoltre, le difese hanno acquisito una foto scattata alle Galapagos, che ritrae la studentessa milanese semi nuda, dopo l’estate 2019, Anche questa, per le difese di Grillo e degli altri imputati, è una prova della infondatezza della versione della madre della studentessa. L’avvocato di parte civile, Dario Romani, ha detto: «La deposizione della madre della ragazza è credibile e sofferta». L’otto marzo saranno sentiti due amici della studentessa, Alex e Adelaide, per un’altra udienza che si annuncia drammatica.