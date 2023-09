«Mia figlia discriminata al test» 

Dovevano arrivare novanta minuti prima dell’inizio delle prove. Viaggio e ricerca delle aule sono stati un ostacolo. Una ragazza non ha quindi potuto partecipare al test d’ingresso per le discipline sanitarie mentre sua sorella, che doveva sostenere la prova in un’altra aula, sì. Cristina Saba, madre delle due ragazze, si chiede il perché di questa disparità. Per l’Università non ci sono irregolarità ma, anche se per pochi minuti di differenza, i plichi contenenti sono stati aperti ad orari diversi, rendendo quindi impossibile, da regolamento, lo svolgimento della prova a chi si presentava dopo.

I test

Il 14 settembre, alle 13, si sono svolti i test d'ammissione per le professioni sanitarie. La Cittadella universitaria di Monserrato era ricca di studenti ma solo 425 saranno ammessi ai corsi. Molti di loro, per diverse ragioni, sono arrivati accompagnati da amici o genitori. Chi doveva sostenere la prova aveva l’obbligo di arrivare «almeno 90 minuti prima dell’inizio della stessa». Lo richiedeva il bando. Le due ragazze sono arrivate nelle rispettive aule intorno alle 12,30: «Sono consapevole del ritardo delle mie figlie accumulato tra viaggio e ricerca delle aule nel labirinto della Cittadella universitaria ma come loro anche tante altre persone sono arrivate tardi: alcune respinte, altre no», racconta Saba.

La vicenda

Una ragazza doveva sostenere la prova per infermieristica, la seconda per fisioterapia. Proprio quest’ultima ha dovuto fare dietrofront perché nell’aula Alfa, quella del suo test, i plichi erano già stati aperti. «Quello che non dovrebbe accadere è aprire i plichi in tempi diversi. Ciò ha creato una disparità togliendo l’opportunità di fare la prova sia a una mia figlia, sia ad altri che sono arrivati assieme a lei», fa presente la donna. Le commissioni, indipendenti aula per aula, hanno registrato i presenti e hanno poi dato il via alle procedure di apertura del plico. Il numero di concorrenti era diverso nelle aule e questo è stato determinante. «Nell’aula in cui si è sostenuto il test per fisioterapia i partecipanti erano meno e una volta concluse le procedure di identificazione si sono avviate le quelle di apertura dei plichi: una volta aperti, non è possibile ammettere nessun altro - chiarisce l’ufficio stampa dell’Università - Nell’aula della prova di infermieristica, in cui le procedure di identificazione si sono prolungate oltre le 12.30, la ragazza ha potuto partecipare». I risultati dei test saranno visibili a partire dal 27 settembre.

