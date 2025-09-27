«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio 

«Mi vuoi sposare?». La proposta di matrimonio è arrivata sulla pista dell’aeroporto di Tortolì, dopo un volo ad alta quota sulla costa orientale. Appena scesa dall’ultraleggero, con cui era andata a fare un giro turistico, Martina Aresu è stata raggiunta dal suo fidanzato che la attendeva sulla pista dell’aeroporto di Tortolì. In quel momento Marco Manias si è inginocchiato e le ha fatto la proposta da sogno, quasi una cosa d’altri tempi, una scena da film romantico. Lui aveva organizzato tutto alla perfezione con Maurizio Mereu, proprietario dell’ultraleggero, e gli altri soci dell’Avioclub Ogliastra.

La sorpresa

Martina era all’oscuro di tutto e di certo non poteva immaginare che all’arrivo in pista il suo amato, con il quale fa coppia da tredici anni, le avrebbe chiesto di sposarlo. Alla sorpresa ha contribuito anche Duna, il cagnolino di una coppia di amici, che si è avvicinato ai due, scodinzolando: stretto al collare, il Golden retriever aveva un fiocchetto in cui Marco aveva avvolto l’anello.

La storia

Marco e Martina sono fidanzati da tempo e convivono a Lanusei. Lui ha 32 anni, costruisce coltelli artigianali, lei di anni ne ha 29 e di professione fa l’educatrice cinofila e la dog sitter. Fra le altre passioni condividono quella per i cani. «Una passione che ci accomuna sin dai primi momenti della nostra relazione», racconta Marco. «Abbiamo iniziato a uscire insieme quando portavamo a passeggio due esemplari di pastore tedesco che erano fratelli: la femmina Kira e il maschio Yan, che è mancato di recente». Ecco perché la presenza di un cane non poteva mancare anche in un’occasione così nobile come quella di ieri. Marco, all’insaputa di Martina, ha radunato una quindicina di amici, facendo indossare loro le magliette, ciascuna con una lettera per formare la scritta “Mi vuoi sposare?”. I complici si sono appartati nell’aerostazione insieme ai genitori dei due ragazzi e a un manipolo di persone vicine alla coppia. Martina era convinta di dover salire sull’ultraleggero insieme a Marco, accanto al pilota. Maurizio Mereu, avvocato di Lanusei, ha però spiegato a Martina che il velivolo per tre posti non era disponibile e a quel punto lei è salita ugualmente. Venti minuti ad alta quota prima di rientrare in pista e trovare la sorpresa. «Non avrei mai immaginato una cosa simile. Semplicemente - dice Martina, emozionatissima - pensavo a un volo per ammirare la costa dall’alto. Invece…».

F orte emozione

Invece Marco l’ha lasciata di stucco, senza fiato. «Quando ho visto uscire amici e genitori - prosegue Martina - ho intuito qualcosa e mentre lui mi parlava ho pianto». Lacrime di felicità hanno rigato il suo viso. «È stato emozionante anche perché Marco ha saputo mettere insieme tutto ciò che per me è importante: il mio lavoro, la famiglia e gli amici». Nei prossimi giorni cominceranno i preparativi per il matrimonio. «Ora respiro, poi pensiamo al resto. Sapevo che Marco teneva tanto all’idea di sposarci: è stato romantico e mi ha lasciata a bocca aperta. Un momento indimenticabile».

Il pilota

Alle 10 il Tecnnam P96 di Maurizio Mereu è decollato con a bordo Martina. L’avvocato, concittadino della coppia, è stato il complice perfetto di Marco: «Noi dell’Avioclub abbiamo vissuto l’organizzazione e la preparazione della sorpresa, rimasta nascosta fino all’atterraggio. L’idea è nata una decina di giorni fa e noi ci siamo messi a disposizione così come Rocco Meloni, amministratore di Aliarbatax. Martina si è goduta il volo e all’atterraggio, prima che Marco le facesse la proposta, ha suggerito a tutti di provare l’esperienza ad alta quota. È stato emozionante».

RIPRODUZIONE RISERVATA