«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video 

Quel braccialetto elettronico non gli era mai andato giù. E, dopo l’attentato incendiario contro la sua villa, è riuscito a sfilarselo. Battista Manis, da martedì in cella con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Claudio Manca, lo dice a muso duro in uno dei video pubblicati sui social. «Il braccialetto non ce l’ho più». Per tre o quattro giorni resta senza il dispositivo, imposto dal giudice. E sono quelle giornate particolari, culminate con la fine tragica del 49enne, trovato venerdì scorso senza vita in un canale della circonvallazione di Terralba.

I dubbi

Sono diversi i filmati pubblicati dall’imprenditore 52enne, all’indomani dell’intimidazione. E proprio quelle clip hanno finito per avere un ruolo decisivo in tutta l’inchiesta. In un video tira in ballo Claudio Manca (citandolo con il nomignolo con cui è conosciuto in paese) sostenendo che abbia ricevuto 10mila euro per compiere l’attentato contro la sua casa. Sarebbe stato pagato da un presunto rivale, ovvero il ragazzo con cui nei mesi scorsi ebbe pesanti contrasti. Vicenda chiusa in Tribunale nel febbraio scorso con il provvedimento del braccialetto elettronico per Manis. Quel dispositivo che il 52enne ammette, senza remore, di essersi tolto. E questo è un altro elemento che si aggiunge ai tanti interrogativi aperti sulla vicenda (se si contravviene a una misura cautelare solitamente scatta un provvedimento più restrittivo). Nei filmati i riferimenti ai presunti “nemici” sono numerosi e detti chiaramente, tanto che i video sono finiti in Procura e, alla luce della morte di Manca, hanno acquisito un peso sempre più importante. I carabinieri, coordinati dal pm Marco De Crescenzo, grazie alle telecamere della videosorveglianza (in particolare quelle dell’autolavaggio che riprendono Manis intento a lavare l’auto della moglie) e ad altri accertamenti hanno poi fermato l’imprenditore.

L’inchiesta

L’ipotesi degli inquirenti è che il titolare delle tabaccherie abbia voluto regolare i conti a modo suo dopo l’attentato e quindi abbia travolto con un’auto il compaesano. Sulla vicenda però ci sono ancora tanti aspetti da chiarire, le prime risposte potrebbero arrivare già domani con l’autopsia, che sarà effettuata a Cagliari dal medico legale Roberto Demontis. Oggi intanto l’imprenditore comparirà in Tribunale per l’udienza di convalida. Sarà con lui l’avvocato Antonio Pinna Spada che, insieme al legale Ivano Chiesa, lo difende dalla pesantissima accusa di omicidio volontario.

La storia

Battista Manis è un personaggio molto conosciuto a Terralba. Imprenditore piuttosto attivo, gestisce varie tabaccherie nel suo paese ma anche in diversi centri dell’Isola. Qualche tempo fa aveva aperto un bar, adesso era pronto per un’altra avventura con un salone di autonoleggio. Una vita caratterizzata da alti e bassi, qualche problema da ragazzo poi i vari tentativi di riscatto con le ricevitorie che andavano alla grande e sembravano baciate dalla fortuna viste le tante vincite che si sono registrate negli anni tanto che una fu persino premiata dal Coni per il numero di scommesse. Ma non sono mancati i periodi bui: Manis ha subito furti all’autolavaggio, rapine nelle tabaccherie e nel 2007 un attentato (gomme dell’auto squarciate e fucilate contro il veicolo). Episodi che si sono alternati a quelli in cui lui è stato protagonista come l’arresto per avere preso a testate un vigile urbano. Oppure nel 2015 la lite con un compaesano, con tanto di inseguimento in auto in una corsa rocambolesca e rischiosa. Ad agosto di un anno fa un’altra intimidazione: qualcuno appiccò il fuoco alla villa, episodio ricordato anche negli ultimi video. Il resto è la cronaca recentissima con l’attentato all’alba di domenica 21 settembre, i filmati denuncia, il timore per la propria incolumità e quella dei suoi familiari, il braccialetto sfilato fino all’arresto di martedì per omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA