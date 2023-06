«Mi sposo e lotto contro la bestia» 

«Ho tumori al polmone e al fegato, adesso anche alla colonna vertebrale. Non so più dove sbattere la testa, ma amici miei sappiate che ce la sto mettendo tutta: quando parlerete di Massimo Steri, ditelo in giro che lui non si è mai arreso anche se quello (il cancro) si è dimostrato più forte». Così si era espresso nel suo ultimo messaggio Massimo Steri, l’ex poliziotto che, dopo anni di malattia, è stato sopraffatto dal tumore. Negli ultimi tempi aveva deciso di tenere un diario della malattia sui social, raccontando la sua condizione, i pensieri e le riflessioni, anche quelle più buie. Ieri San Sperate si è fermata per ricordarlo e dargli un ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di via XI febbraio, dove non sono mancati i suoi colleghi della polizia che gli hanno reso omaggio, tra applausi e commozione.

La storia

Aveva compiuto 60 anni pochi giorni fa, il 25 maggio. «È stata organizzata una festa e lui voleva esserci», raccontano alcuni amici, «e alla fine ce l’ha fatta. Voleva trascorrere un’ultima giornata in compagnia dei suoi affetti più cari. È morto pochi giorni dopo, il 31 maggio». Al funerale, di amici e colleghi, ne sono accorsi a decine, se non centinaia, persone che hanno voluto salutarlo un’ultima volta e augurargli buon viaggio. «La famiglia della polizia si raduna sempre quando uno di noi se ne va», ha spiegato don Eugenio Cocco, durante l’omelia. «Come cappellano della polizia lo so. Abbiamo avuto modo di vederti sorridere a quell’ultima festa. Hai sofferto tanto, non solo per la malattia, ma hai voluto i tuoi amici vicini. Massimo percepiva la fine imminente, ha voluto regalarci un altro ricordo insieme. Uomo semplice, onesto, soprattutto un amico». Tanti hanno voluto dedicargli un pensiero, tra loro il sindaco Fabrizio Madeddu: «Nel vivere la tua malattia, caro Massimo, ci hai insegnato a non mascherare i nostri sentimenti e ad affrontare le malattie con coraggio, mantenendo sempre accesa la fiducia, a non perdere mai la speranza. Nonostante la tua morte, una sconfitta per il tuo corpo, il tuo spirito è vincente. Ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato in questi anni di sofferenze. Lo diremo in giro che non ti sei mai arreso».

Il diario

In un post di fine aprile Steri racconta la situazione in maniera chiara e asciutta: «Nel luglio del 2019, a 56 anni, mi viene diagnosticato un tumore al colon, l’intervento è stato eseguito nello stesso mese. Poi altri interventi di cui uno delicatissimo al fegato. La malattia mi ha cambiato profondamente a livello psicologico e fisico. Ho deciso di raccontare la mia storia per essere d’aiuto a chi sta attraversando questo percorso e a chi assiste un malato di cancro perché stare vicino a un paziente oncologico non sempre è così facile e scontato. Ci chiamano guerrieri, ma alla fine abbiamo solo dovuto reagire a quella situazione che la vita ci ha imposto bruscamente senza lasciarci scelta. Con il passare del tempo ci si abitua a tutto, si impara a convivere con tutti gli effetti che le cure hanno sul nostro corpo sempre più fragile, ma si tiene duro perché la nostra voglia di vivere è superiore a tutto». Nell’ultimo mese, oltre a festeggiare il suo compleanno, aveva deciso di sposarsi: «Massimo ha organizzato tutto mentre faceva una trasfusione», ricorda commossa la moglie, Susanna Congiu. «Il sindaco ha fatto il resto e, in poche ore, era mio marito. Succedeva il 3 maggio. Non ci sono parole adeguate per descriverlo, ma posso dire che se n'è andato un uomo coraggioso, tenace ed esuberante».