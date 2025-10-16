«Mi sono liberata  di un macigno, ora la Finanziaria» 

La sentenza della Corte Costituzionale sul caso decadenza è la linea di demarcazione nella legislatura targata Campo largo. C’è un prima e ci sarà un dopo. Gli ultimi dieci mesi sono stati caratterizzati dal «senso di precarietà che è stato instillato», ha spiegato la presidente della Regione Alessandra Todde all’indomani del pronunciamento che «ha messo la pietra tombale sulla decadenza». Ma non è stato un periodo improduttivo: «Ho cercato di lavorare il più possibile restando concentrata sui problemi dei sardi che, nel febbraio 2024, hanno scelto di dare fiducia a un programma di governo».

Priorità

Adesso qualcosa cambierà: «La nostra azione avrà un respiro più ampio, ora l’obiettivo primario è l’approvazione della Finanziaria 2026 entro il 31 dicembre, dopodiché intendiamo imprimere un forte cambio di passo alla Sanità».

Si sente molto più leggera Alessandra Todde. Ieri ha ammesso di essersi tolta dalla scarpa non un sassolino ma «un macigno». Il via libera alla legge di Bilancio subito «darà la possibilità agli enti locali di spendere le risorse stanziate nei tempi». Poi, è evidente perché tutti ne sono consapevoli, «alla sanità sarda serve una scossa, e noi saremo giudicati sulla base dei risultati che riusciremo a ottenere». Ma, precisa, le cose non cambiano dall’oggi al domani perché «i problemi sono strutturali e pluridecennali», ma alcune politiche possono essere messe in campo da subito. La governatrice pensa all’accordo appena firmato con i medici di base, al fatto che «nel 2025 non è pensabile avere liste d’attesa statiche». Non solo, «il mondo della sanità ha bisogno di essere pacificato». Infatti, «nei nostri ospedali ci sono tante eccellenze, ma anche tante situazioni di emergenza e tensione. Pacificare significa dare la possibilità di lavorare nel miglior modo possibile, non in emergenza».

Il progetto

Sulle questioni della sanità la governatrice si è confrontata nei giorni scorsi con il neo segretario del Pd Silvio Lai. «Col Partito Democratico c’è un dialogo rinnovato», ha detto. E sul livello nazionale, ha smentito la voce di acque agitate nel suo partito, il M5S, che non è destinato a scissioni perché «abbiamo già dato». Piuttosto, «abbiamo deciso di correre insieme al resto del centrosinistra in tutte le regioni, nelle Marche e in Toscana, lo faremo in Puglia e ovviamente in Campania e quel che conta è il progetto che si costruisce». Del resto, «il M5S non entra ed esce dalle alleanze come se fosse una cosa normale. Agli elettori interessa prima di tutto un progetto e la credibilità nella costruzione di un'alternativa».

«Nessuna sudditanza»

Questo, ha specificato la presidente, «non vuol dire essere subordinati o succubi delle politiche di qualcun altro: abbiamo dimostrato proprio in questa alleanza in Sardegna che le forze politiche possono stare insieme, si possono confrontare anche duramente, però allo stesso tempo c'è la capacità di fare sintesi e di portare avanti un progetto per cui ci siamo impegnati». Insomma, «in politica si può vincere e si può perdere, ma il progetto non deve essere messo in discussione».

