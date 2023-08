«Mi sono difeso,  non pensavo di averlo ucciso»  

Gabriele Cabras parla davanti al gip Luca Melis. Il 19enne di Sinnai impiega una cinquantina di minuti per raccontare la sua versione dei fatti su quanto accaduto tra domenica e lunedì mattina, fino a quando i carabinieri lo hanno fermato con la pesante accusa di aver ucciso Gabriele Pergola, 43 anni di Quartu, in una stanza del b&b Corte Cristina a Quartucciu. Questa volta, dopo il silenzio di lunedì davanti alla pm Diana Lecca, e risponde alle domande del giudice. «Gli ho stretto un braccio intorno al collo, dopo aver subito un pesante approccio e delle minacce. Quando è caduto a terra pensavo fosse svenuto. Sono scappato portandogli via il borsello con il cellulare: temevo potesse chiamare gli amici e vendicarsi». Il gip ascolta tutto. Al termine dell’interrogatorio convalida l’arresto. Poi emette l’ordinanza di custodia cautelare in carcere: c’è il rischio che il giovane possa reiterare il reato, visto il suo precedente nel tentato omicidio di uno straniero a inizio anno.

L’incontro

Assistito dal suo avvocato Giovanni Cabras, il diciannovenne confessa, spiegando di essersi difeso e di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Perché, sempre come riferito al gip nel fornire la sua versione (e dunque da prendere con le dovute cautele in attesa dell’esito dell’autopsia sul corpo della vittima, e di quelli degli esami sulle sostanze trovate nella stanza e dei rilievi, oltre alla conclusione delle indagini dei carabinieri della compagnia di Quartu) i due si sono incontrati domenica sera davanti al bar della vittima. «Ci conoscevamo e più volte mi aveva chiesto un appuntamento per andare a consumare droga. Io ne faccio uso per sballarmi con gli amici», spiega il giovane al giudice. «Dal bar ci siamo spostati con lo scooter di Pergola a casa sua. Ha lasciato qui il ciclomotore e abbiamo aspettato un taxi per raggiungere il b&b che aveva prenotato su un sito web».

La notte e la discussione

Una volta nella stanza, come riferito da Gabriele Cabras, c’è stato un “festino” con il consumo di droga. L’uso delle sostanze sarebbe stato «importante» e sono trascorse delle ore. Poi ci sarebbero stati degli approcci. «Io li ho respinti. Poi mi ha scaraventato sul letto. A quel punto ho reagito», spiega ancora il diciannovenne nella sua ricostruzione al gip. «Ho usato un asciugamano mettendoglielo attorno al collo. Lui si è liberato. E mi ha minacciato: ha detto che me l’avrebbe fatta pagare tramite suoi amici e che avrebbe messo in giro delle voci sul mio conto». Cabras avrebbe avuto una nuova reazione: «Per paura. Ho stretto il braccio attorno al collo di Pergola. Lui ha perso i sensi. Non pensavo minimamente di averlo ucciso. Temendo che. al risveglio, potesse chiamare gli amici e vendicarsi, ho preso il suo borsello con il telefono cellulare e sono scappato dirigendomi verso Sinnai».

Convalida

Secondo il suo racconto, il diciannovenne non puntava ai soldi. I carabinieri, al loro arrivo a Sinnai per rintracciare e fermare Cabras lunedì all’alba, hanno trovato il borsello con all’interno il portafoglio e il denaro. Alla fine dell’interrogatorio di ieri mattina, il gip convalida l’arresto. Poi emette l’ordinanza, confermando la custodia in carcere. La parte offesa è assistita dagli avvocati Mauro Massa e Fausto Argiolas. Le indagini e gli accertamenti vanno avanti per cercare riscontri a quanto detto dall’indagato. «Il mio assistito durante l’interrogatorio era lucido ma ancora provato. Aveva bisogno di parlare», evidenzia l’avvocato Giovanni Cabras. «Ha fatto la sua ricostruzione, ribadendo che non pensava di aver ucciso Pergola. Lunedì, in caserma ha ripetuto: “davvero è morto?”. A spetterò l’esito degli esami dell’autopsia e degli accertamenti svolti nella stanza del b&b per valutare la strategia difensiva».

