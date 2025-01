«Mi sono buttata, volevo salvarmi» 

«Mi ha messo il cuscino in faccia, sono riuscita a liberarmi dalla presa. A quel punto non avevo alternative, l’unica possibilità di scappare era attraverso la finestra. Io mi sono buttata per salvarmi dal mio fidanzato»: Claudia Chessa ha raccontato tutto questo a diverse persone, dopo il volo dal quarto piano di un albergo di Paceville, piccola capitale della movida maltese. La ragazza di Arzachena ha iniziato a parlare con i suoi soccorritori subito, all’alba di giovedì scorso, e poi dopo ha raccontato tutto ai familiari. Ha detto di avere paura per la sua vita, ha temuto di essere uccisa. Per questa ragione si è lanciata dal balcone, perché aveva paura di morire, perché aveva paura del suo compagno che la stava tempestando di colpi. E ora i fatti avvenuti nell’albergo di Paceville sono l’oggetto di un dettagliato esposto, presentato alla Procura della Repubblica di Tempio dai familiari della ragazza arzachenese di 18 anni, ricoverata nel reparto di ortopedia dell’ospedale universitario Mater Dei di Misda.

Doppia indagine

Oggi Claudia Chessa sarà sottoposta ad un nuovo delicato intervento chirurgico per le fratture alle vertebre riportate nella caduta (fortunatamente attutita da un telone) dalla terrazza dell’albergo maltese. E le indagini sui fatti di Paceville adesso sono due, una degli investigatori della Malta Police Force (ipotesi maltrattamenti) e l’altra della magistratura gallurese. Il capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso, non fornisce alcun dettaglio, ma sul suo tavolo c’è la denuncia che ricostruisce aggressione, fuga e caduta della vittima. La situazione è complessa, i pm devono valutare come procedere, perché la vittima non ha firmato l’esposto, essendo lontana dalla Sardegna. Le indagini, in ogni caso, sono partite e riguardano i fatti che chiamano in causa il fidanzato di Claudia Chessa, un giovane di Arzachena, 28 anni, da tempo legato con la ragazza.

«Claudia non è pazza»

Oggi a Malta ci sarà Silvano Chessa, il padre di Claudia, che avrà un nuovo incontro con il personale della Malta Police Force. Dipendente civile della Marina Militare, Chessa ha visto subito la figlia in ospedale e dice: «Claudia non è pazza, non si è lanciata dal balcone per un litigio. È stata picchiata e ha cercato di scappare per salvarsi la vita. È stata già sentita dalle forze dell’ordine a Malta, ci ha detto che ci sono le telecamere vicino alla vetrata dalla quale si è gettata per scappare dal ragazzo». Claudia Chessa si trova a Malta da novembre dell’anno scorso per imparare l’inglese, il fidanzato l’aveva raggiunta nei giorni scorsi per una settimana di vacanza. Forse tra i due c’erano dei problemi, non è escluso che si fossero lasciati. Silvano Chessa racconta: «Mercoledì scorso Claudia e il fidanzato sono andati in un locale, poi lui ha insistito per tornare in hotel. È iniziato il litigio, arrivati in camera lui si è scatenato. È stata picchiata al petto e al viso, le sono stati strappati i capelli, lui l’ha morsicata. Ha i segni sul corpo. Stava correndo via da lui, ha urlato e chiesto aiuto. Si è lanciata per salvarsi». Chessa sostiene, sulla base del racconto della figlia, che il ragazzo di Arzachena abbia assunto stupefacenti prima del litigio. Sempre Chessa ha confermato che il giovane sarebbe destinatario di un provvedimento delle autorità maltesi (fermo di 48 ore e divieto di avvicinamento alla vittima).

Maltrattamenti?

Sono in corso indagini per accertare se l’episodio del 23 gennaio ha dei precedenti. Il padre di Claudia sostiene che la ragazza sia stata schiaffeggiata dal compagno un paio di giorni prima dell’aggressione e che l’episodio aveva allarmato lui e la moglie. Se dovessero essere provati maltrattamenti ripetuti, non sono esclusi provvedimenti della Procura di Tempio.

