Alghero.
12 marzo 2026

«Mi servivano i soldi per la spesa» 

Giovane di 24 anni arrestato per le rapine con la maschera di Dalì 

Una pistola ad aria compressa, di quelle utilizzate nelle simulazioni di guerra, una maschera di Dalì sul volto e il tentativo di portare a casa qualche centinaio di euro. Così avrebbe agito il 24enne algherese, incensurato, finito al centro dell’indagine dei carabinieri sulle rapine ai danni di alcune attività commerciali cittadine. Il giovane, mingherlino, faccia pulita, ha raccontato agli investigatori di aver perso il lavoro e di aver avuto bisogno di soldi anche solo per fare la spesa. Ora si trova nel carcere di Bancali con l’accusa di rapina. Indagate altre tre persone, due giovani e una ragazza tutti tra i 24 e i 26 anni.

Il copione

È questa la svolta nell’inchiesta sui colpi messi a segno nelle scorse settimane ad Alghero accomunati dallo stesso copione: l’irruzione in negozio con il volto coperto dalla celebre maschera resa celebre dalla serie tv “La Casa di Carta” e il tentativo, a volte goffo, di impossessarsi dell’incasso. Non sono mancati momenti quasi grotteschi. In una tabaccheria in zona Maria Pia il rapinatore è stato preso di mira dal titolare, che ha reagito lanciandogli contro stecche di sigarette per metterlo in fuga. Una scena simile si è verificata anche allo store Trony di Galboneddu, dove il giovane è stato costretto a scappare rapidamente dopo che un commesso gli aveva tirato contro alcune capsule di caffè. La pistola, in un frangente, era stata persino appoggiata sul bancone della cassa, per poter raccogliere delle banconote cadute per terra. Scene riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

La svolta

I carabinieri nella giornata di martedì scorso hanno eseguito una serie di perquisizioni tra abitazioni e campagne e durante le verifiche quattro giovani erano stati accompagnati in caserma. Uno di loro avrebbe ammesso le proprie responsabilità, fornendo un’ampia confessione. Si tratta appunto del 24enne algherese, difeso dall’avvocato Danilo Mattana. Nel corso dell’interrogatorio avrebbe anche spiegato di non aver mai voluto fare del male a nessuno e di essersi sempre allontanato non appena qualcuno accennava a reagire. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per ricostruire con precisione tutti gli episodi e chiarire il ruolo delle altre persone coinvolte.

