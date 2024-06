«Mi scelgono in tanti perché da 20 anni do risposte concrete» 

«La mia città mi premia perché nel territorio io sono sempre presente, ogni giorno, da vent’anni e so essere concreto, so risolvere i problemi, o perlomeno faccio il massimo per risolverli».

Edoardo Tocco, ancora una volta recordman di preferenze in città (1.278 voti) non ha segreti, se non questo. «Ho sacrificato molto per la politica, il mio studio professionale, gli affetti». In Forza Italia dalla prima ora, pensava che sarebbe stato lui il candidato sindaco del centrodestra e non lo ha mai negato. Pensava che questa sarebbe stata la sua ultima occasione, a 63 anni, per coronare un sogno.

«Ma quando hanno indicato Alessandra, una donna, una cara amica, l’ho sostenuta con convinzione. Qualcuno pensa che avrei avuto più chance contro Massimo Zedda. Io non lo so, forse, ma ora non ci penso più, guardo oltre. certo è che siamo stati travolti da uno tsunami e non perché abbiamo sbagliato, ma perché Paolo Truzzu ha sbagliato comunicazione e l’avrebbero dovuto sostenere di più sia in maggioranza che tra i collaboratori. Fossi stato in lui», aggiunge, «avrei sostenuto di più gli operatori economici penalizzati dai cantieri, avrei dato loro dei ristori, avrei tagliato la Tari o altro. Nonostante tutto, il sindaco che arriva troverà tante cose in fase avanzata e prenderà i benefici delle tantissime opere avviate. Massimo Zedda dovrà chiudere il cerchio.»

Tra qualche settimana Tocco siederà tra i banchi dell’opposizione dopo cinque anni da presidente del Consiglio comunale: «Ma farò quello che ho sempre fatto, da una posizione diversa: lavorerò per la mia città, collaborando sulle cose e facendo opposizione quando è necessario. Del resto sono un mediatore, da vecchio democristiano», sorride.

Poi evidenzia: «Sono una persona popolare perché per la gente ci sono sempre. E anche perché sono entrato in Forza Italia e ci sono rimasto. La coerenza premia, quella nei confronti della politica e del partito e quella nei confronti delle persone. E sono sempre stato onesto. Devi essere presente quotidianamente, al telefono o fisicamente», aggiunge Tocco. «Ammetto che il ruolo di presidente del Consiglio negli ultimi anni mi ha dato ulteriore visibilità: ho potuto presenziare a manifestazioni importanti, sono stato presente nel mondo delle associazioni, ho rappresentato il Comune negli enti, sono state tutte occasioni per interfacciarsi con tanta gente e costruire relazioni. Ora si ricomincia».

