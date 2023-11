«Mi sbilancio: un pareggio» 

Marco Ezio Fossati da due mesi è in Romania, all'Universitatea Cluj, ma la sua carriera è legata a Cagliari e Monza: coi rossoblù ha conquistato la promozione in A nel 2016, coi brianzoli (squadra della sua città) quella in B nel 2020. «Un pronostico? Non sarà facile, venendo dalla sosta: dovessi sbilanciarmi direi pareggio», la previsione del doppio ex per domenica, fatta durante “Il Cagliari in Diretta” su Radiolina e Videolina. «Seguo entrambe ma non con grandissima attenzione, non vedo più tante partite come qualche anno fa quando ero fissato. Ma i risultati li guardo sempre». Il ricordo del 2015-2016, con 36 presenze in Serie B e un gol nel 3-0 alla Pro Vercelli, resta vivissimo: «Quello principale è il fischio finale a Bari, la promozione. Lì si è coronato il sogno che avevo: andare in Serie A. Un'annata che mi porterò sempre nel cuore, di grandissima crescita, lavorando con persone di grande calibro fra compagni e staff. Ho un ricordo molto positivo, in primis perché ho raggiunto quel sogno che volevo sin da bambino».

Toccata e fuga

Per esordire in A Fossati ha dovuto però attendere il 16 settembre 2017, in Roma-Verona: coi rossoblù è rimasto solo un anno, poi è passato all'Hellas (nell'operazione che ha portato in Sardegna il portiere Rafael) ottenendo subito un'altra promozione. «Mi è dispiaciuto molto», il suo rammarico sull'addio al Cagliari. «Ma, a distanza di anni, devo ringraziare il presidente: è stato onesto, pochi giorni dopo la vittoria del campionato, a dirmi di non voler contare su di me. È stato sincero nel dirmelo a inizio mercato, così ho potuto trovare il Verona». Da quell'anno porta con sé un amico («Ceppitelli, ci sentiamo spesso»), mentre ora attende l'esordio nel campionato rumeno. «Ho firmato, ero fermo quattro mesi. All'inizio ho faticato a trovare la condizione, ma ora sto bene e dovrei cominciare a giocare nel prossimo weekend. Tornassi indietro rifarei prima l'esperienza all'estero: mi sta formando molto come calciatore e uomo». Prima di Cluj (città dove, dall'altra squadra nella massima serie, il Cagliari ha preso Scuffet) era in Croazia, all’Hajduk Spalato con cui ha vinto due coppe.

La scalata

A Monza Fossati ha giocato due stagioni e mezzo, dal 2019 a febbraio 2021 prima della Croazia: le prime due in C, la terza in B. «Sono stato il primo acquisto dell'era Berlusconi-Galliani: quando conosci queste persone e tocchi con mano come lavorano capisci subito che possono fare grandi cose. Nel giro di un anno hanno cambiato tutto e reso le strutture idonee, anche facendo lavorare le persone 24 ore su 24 per rifare il campo». Per lui c'è un artefice principale del rendimento dei brianzoli: «Palladino, ha fatto benissimo». Fossati in biancorosso ha 53 presenze e 3 gol. «Se nasci a Monza o nei dintorni la prima squadra che tifi è Inter, Milan o Juventus, ma da qualche anno sta cambiando: i grandi risultati portano dietro il calore della gente. Poi è una piazza dove non c'è pressione: è il valore aggiunto».