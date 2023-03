«Mi ricandido per aiutare i giovani» 

Il ginseng è finito. «Va bene un altro caffè, macchiato». È il quinto per Gianluca Dessì, 49 anni, ex primo cittadino e pronto a riprendersi in mano il paese. Lo ha annunciato ieri mattina, in un tavolino interno al centro di Villasimius. «Mi ricandido e lo faccio soprattutto per i giovani: meritano di vivere qui, non di emigrare».

La scorsa legislatura si è dimesso per ben tre volte e adesso si ricandida?

«Ho già spiegato il perché di quelle dimissioni, lo voglio ribadire ancora una volta. Fra i consiglieri di maggioranza stava prevalendo l’egocentrismo e la presunzione. Un gruppo voleva prevalere sull’altro per determinare le scelte. Non era possibile proseguire e io ho cercato di farlo capire in ogni modo. La seconda volta ho ritirato le dimissioni all’ultimo momento solo perché c’era una stagione estiva da affrontare».

Non c’è il rischio che si ripresenti questa situazione?

«No perché stavolta “Villasimius Unita”, il mio gruppo, non farà accordi con nessun altro gruppo».