«Mi ricandido, ma serve maggiore unità» 

Colpo di scena a Macomer a poco più di una settimana dalla presentazione delle liste che a fine maggio si contenderanno il Comune. L’assessore all’Ambiente, Andrea Rubattu, esponente di spicco della maggioranza, che appariva fuori dai giochi, propone la sua ricandidatura a consigliere nello schieramento capeggiato da Rossana Ledda e chiede unità. Assieme all’assessore alla Cultura Gianfranco Congiu, è rimasto sull’Aventino nel travaglio di questi mesi che ha interessato la maggioranza, proponendo di superare la frattura che si era creata per presentarsi compatti alle elezioni.

L’appello

«Ho sempre sostenuto che le divisioni non pagano, ma sono convinto che uniti si vince - dice Rubattu -. La mia candidatura? L’importante è che non si tratti di un problema che attiene alla persona o alle persone, ma di un metodo di sintesi politica, che auspico ci veda uniti nella prosecuzione di questa esperienza di governo». Rubattu aggiunge: «Quando si chiude un ciclo, durato 10 anni, incarnato da una forte leadership, come quella del sindaco uscente, Antonio Succu, appare inevitabile, in una sana democrazia e in una compagine politica, civica e culturalmente variegata, il confronto anche nelle forme più profonde del dibattito. Per questo è fondamentale la valenza della squadra e di ogni singolo apporto. È indispensabile ogni sforzo unitario, oltre al già valoroso contributo di tutte le personalità che si sono avvicinate alla nostra compagine, per un impegno civico e politico». Non solo. «Confido nelle prossime ore in un atteggiamento costruttivo e inclusivo, perché questa esperienza di governo possa proseguire e rafforzarsi in una comunità che ha bisogno di serenità e e di donne e uomini impegnati. Alla luce di questo appello, la mia persona è a disposizione del progetto, dal quale non sono mai rimasto fuori». Con candidata sindaca Rossana Ledda? «Non ho mai posto un veto sulla candidata sindaca - precisa Rubattu - consapevole che è fondamentale, oltre al capitano, anche una buona squadra». Salvo sorprese dell’ultimo momento, saranno tre le liste (tutte civiche) che si presenteranno agli elettori. Oltre a quella espressione della maggioranza uscente, in campo anche quella capeggiata dall’ex sindaco, Riccardo Uda, e quella progressista Macomer 2030 che in questi giorni indicherà il candidato sindaco. In tutte le tre liste sembra definita la composizione dei candidati.

