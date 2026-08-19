“Mi prendo cura”: nove i beneficiari 

In arrivo i fondi del programma regionale “Mi Prendo Cura” riservato a persone con disabilità gravissima. Il Comune di Serdiana ha approvato la graduatoria provvisoria individuando nove beneficiari e ha ottenuto dalla Regione 17.550 euro: in liquidazione andranno le somme relative al primo semestre di quest’anno. Il programma “Mi prendo Cura” è una misura complementare rispetto a quella ordinaria del piano “Ritornare a Casa Plus”. Ogni paziente potrà ricevere un contributo straordinario di mille euro per ogni annualità a parziale rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, aiuti medici e protesi i cui costi non sono coperti dal servizio sanitario regionale. Le risorse potranno essere utilizzate anche per pagare le bollette di luce e gas o per garantire il servizio di assistenza a chi è in attesa dell’attivazione di un progetto “Ritornare a casa”. I contributi vengono assegnati in base al reddito Isee. (c. z.)

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