«Mi perseguitano, ho paura» 

Quarta irruzione, in meno di due mesi, nella tabaccheria di via Parrocchia. Ma da ieri mattina, per il susseguirsi di raid compiuti contro la rivendita gestita dalla 45enne Yanet Sanchez, di origini cubane, non si ipotizza più solo l’ipotesi di furto, ma gli atti persecutori. E presto prenderanno il via le nuove indagini. La scorsa notte, infatti, i malviventi sono entrati nuovamente in azione nel locale, saltando dalle finestre di un bar che condivide i locali con la tabaccheria. Per la prima volta, però, non hanno rubato nulla, ma hanno provato a devastare la vetrina. «Ho paura per la mia incolumità», denuncia la donna, «non mi sento sicura: ora è palese che qualcuno ce l’abbia con me».

L’ennesimo raid

La donna si è accorta verso le 2:40 del mattino di ieri che c’era stato un’altra effrazione. «Sono entrati dalla finestra», ha raccontato ai militari della Guardia di Finanza, intervenuti sul posto, «ormai non vivo più. Ho sempre l’incubo che la notte tornino ed entrino a rubare». Per cercare di tamponare i danni, dopo migliaia di euro di merce rubata, la 45enne ha provato a blindare la tabaccheria con grate metalliche: un pugno nell’occhio per quanto riguarda l’estetica, ma una precauzione che la scorsa notte le ha evitato l’ennesima razzia.

Gli altri colpi

Prima del raid di ieri, i ladri erano già entrati in azione tre volte in 45 giorni, portandosi via quasi 50mila euro di merce. In tutti i casi, i malviventi sarebbero entrati passando dalle finestre del bar annesso alla rivendita. Nonostante le denunce già presentate, la donna e la sua attività sembrano ormai essere vittime di una vera e propria persecuzione senza tregua. Nessuna altra attività a Sestu è stata colpita così tante volte in così poco tempo, soprattutto da quando è stata inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri di via Tripoli e tutti i cittadini si auguravano una maggiore sorveglianza del vasto territorio da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini

I ladri sono entrati in azione la prima volta il 12 aprile, poco prima della mezzanotte (32mila euro di bottino), poi il 10 maggio (8mila euro), e ancora il 25 maggio (5mila euro). La quarta volta ieri notte, solo per far danni. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sestu e agli investigatori della Procura.

