«Mi madre mi sgridava, l’ho uccisa con l’accetta» 

Lecce. Dopo l’ennesimo rimbrotto è salito al primo piano, ha sfilato dal muro un’accetta da boy scout, è sceso e ha colpito più volte al capo la madre. Poi ha fracassato il pc della madre, che lavorava in smart working. «Perché hai colpito anche il computer?», gli è stato chiesto durante l’interrogatorio. «Perché parlava», ha risposto il 21enne Filippo Manni, da martedì sera in carcere per l’omicidio volontario di Teresa Sommario, 52 anni, commesso nella loro casa di Racale, nel Basso Salento. Lo studente ha confessato il delitto in quasi un’ora e mezza di interrogatorio dinanzi alla pm Simona Rizzo, che ha emesso il decreto di fermo. È apparso freddo, distaccato. «A un certo punto - ha detto - mi si è spento tutto. Sono salito al piano di sopra, ho preso l’ascia e l’ho uccisa. Altre volte per scherzo l’ho pensato, dicendoglielo, e oggi l’ho fatto». Dopo il delitto, il ragazzo è uscito da casa. «Non volevo fuggire: volevo andare o al cimitero a trovare mia nonna, oppure a fare il bagno a mare». È stato intercettato per strada a torso nudo e in stato confusionale dai carabinieri, avvertiti da un fratello minore che ha trovato il cadavere della madre.

