«Mi immaginate a cinquant’anni con il capellino girato sulla testa?» 

«Non sto cercando fama. Non voglio diventare un attore famoso. La mia carriera ce l'ho già. Lo faccio perché è un mestiere bellissimo e molto difficile. E mi fa stare ben». E poi «credo davvero che il mio futuro sia nel cinema. Non voglio fare il rapper fino a cinquant'anni con il cappellino girato». A confessarsi è Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, tra i più acclamati (a volte discussi) signori del rap italiano, in questi giorni in testa alle classifiche insieme a Noyz Narcos nel loro album collaborativo “Cvlt”. Ora il divo di Olbia è pronto a tornare nel cast di “Blocco 181”, la serie Sky Original che lo vede nella doppia veste di supervisore musicale della colonna sonora e di attore nei panni di Snake, braccio destro di un boss della coca. Gli otto nuovi episodi (prodotti con TapelessFilm e Red Joint Film e in onda nella prossima stagione su Sky e Now) sono sul set fino a marzo, con Ciro Visco alla macchina da presa, per raccontare ancora la Milano delle comunità multietniche delle periferie, tra voglia di riscatto e gang, cui ora si aggiunge anche una nuova realtà: la Kasba.

«La nuova Milano»

«Nella prima stagione abbiamo raccontato quello che accadeva a Milano dieci anni fa con le bande latine», dice Salmo. «La musica della serie aveva quel tipo di suono. Ora c'è la Milano attuale, che ha tutto un altro tipo di ritmo. Uno dei nuovi protagonisti, Fahd Triki, è anche nella vita un rapper italo marocchino. Nella storia gira un videoclip. Me lo sono portato in studio per lavorarci. Mi sono sentito un po’ un vecchietto», sorride. «Ma, ecco, per la colonna sonora giocherò su quel sound nordafricano, mediorientale, però tutto molto più moderno"» dalla drill in poi.

«Leggevo Baudelaire»

«Il rap», prosegue, «è l'unico genere musicale che non puoi insegnare. Devi trovare il tuo modo, la tua ricerca. È stato figo vedere lui che lavorava in maniera completamente diversa dalla mia. Quando ero piccolo io c'era molta più poesia, leggevo Baudelaire. I ragazzini di oggi sono ispirati da altro: i testi parlano di strada, di come si spara o si accoltella. Per me nel rap puoi trattare di quello che vuoi, l'importante è che sia bella musica. Molti dicono che i rapper devono educare i giovani. Non sono d'accordo. Sei hai un figlio, sei tu che lo devi educare. Io non devo mandare messaggi, ne sta scritto da nessuna parte che devo parlare di politica o cambiare il mondo. Io racconto quello che dico io, poi se ti piace e cambia la tua vita, benvenga».

Come mio padre

Il suo personaggio, Snake, in questa stagione apparirà da metà serie, con la puntata numero sei tutta dedicata a lui. «Si va più in profondità. Come è nato Snake? Alcuni atteggiamenti li ho rubati a mio padre. Quel suo modo di trare su la cinta dei pantaloni quando si arrabbia era un suo gesto», sorride. «Ma ho spizzicato da tanti, anche da “Leon” di Luc Besson. Il suo disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine e la geometria, mi ha ricordato invece mio fratello. Anche lui è così: mentre parli sistema le cose che ha davanti. Ma alla fine, tra tanti cattivi, Snake è forse quello più buono». In ogni caso, aggiunge, «il mio futuro lo vedo lì, nel cinema. È la criptonite per un rapper, perché ti spinge a distruggere il tuo ego e a mettere da parte la tua vita. Ho già due idee per film pronte. Una in particolare è una bomba».

