«Mi hanno superato ma non correvano, è morto davanti a me» 

Una scena terribile, che non dimenticherà mai. «Era riverso a terra, incastrato sotto lo spartitraffico. Respirava ancora ma non si muoveva, si capiva che era grave. Ho detto agli amici che volevano togliergli il casco di non toccarlo, di aspettare i soccorsi. Ma purtroppo non ce l’ha fatta, è morto davanti ai miei occhi».

Nicola Frongia è il presidente della cooperativa che gestisce il servizio taxi a Quartu, suo malgrado testimone della tragedia costata la vita a Jacopo Barbarossa, il 17enne cagliaritano morto sulla litoranea per Villasimius sabato sera. La dash cam installata davanti al parabrezza del suo tassì ha registrato gli attimi immediatamente precedenti la tragedia: lo scooter con in sella Nicolò Palmas e Jacopo Barbarossa che li supera insieme ad altre moto. E poi anche i momenti successivi allo schianto, quando il ragazzo è a terra esanime dopo l’impatto contro la barriera spartitraffico. «Non correvano, questo lo posso dire con certezza. Io andavo a 50 chilometri all’ora, lo scooter mi ha superato e sarà stato forse a 60 o poco più. Una velocità adeguata per quel tratto di strada». Quando poche decine di metri più in là ha visto Jacopo Barbarossa a terra, è subito sceso dal taxi per aiutare. «Speravo che non fosse nulla di grave ma ho capito subito che c’era qualcosa che non andava, l’amico era sotto choc ma cosciente, lui invece non si muoveva anche se respirava ancora». È stato lui a dire agli amici, pazzi di terrore, di non toccarlo. «So che in questi casi si rischia di fare più danni, ho chiamato i soccorsi e l’ambulanza è arrivata nel giro di dieci minuti». Ormai però era troppo tardi. «Una cosa terribile, angosciante».

Su cosa possa avere causato l’incidente Frongia non ha certezze. «C’era un forte vento in quel momento, una raffica laterale potrebbe aver fatto sbandare lo scooter, oppure nell’affrontare la curva si sono allargati troppo. Quello che so è che non correvano, non stavano facendo imprudenze. È stata una terribile disgrazia, che purtroppo non dimenticherò mai».

