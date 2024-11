«Mi hanno rubato i risparmi di una vita» 

INVIATO

Siurgus Donigala. Non sa darsi pace. «Mi hanno portato via i risparmi di una vita». Per l'esattezza 40mila euro in contanti. In un paese come Siurgus Donigala, dove si era soliti lasciare la porta di casa aperta, ci si conosce tutti, tra vicini si è quasi come fratelli, un furto come quello subito da Maria Francesca Toro, 64 anni, casalinga adesso disperata per davvero, diventa purtroppo la notizia del giorno, dell'anno. Lei stessa racconta il colpo di quelli che sono rimasti per ora i soliti ignoti: «Spero che la mia storia sia d'esempio per tutti: mai tenere grosse somme di denaro in casa. Avevo la cassaforte, pensavo che il mio gruzzoletto, frutto dei risparmi e del denaro che mi ha lasciato babbo quando è venuto a mancare, fossero al sicuro. Piangerò questo errore per sempre».

In paese

Maria Franceesca Toro è una signora gentile, buona: dopo il divorzio dal marito è tornata nel paese natio: «Ho fatto per tanti anni l’assistente per anziani e la sarta a tempo perso, ho pensato che avrei potuto accudire mio babbo, così ho fatto sino a quando non ci ha lasciato. Abito in una casa del Comune, avevo conservato quei soldi per riscattarla, mi ero anche presentata in Municipio per completare la pratica ma mi hanno detto: deve pagare il canone sociale per almeno tre anni, poi vedremo, così è la legge . Invece adesso...».

Il colpo

Il fattaccio risale al nove novembre. «C’era una festa nel rione, il compleanno di un bambino. Sono rientrata a casa verso le 23 e ho trovato la porta aperta, la luce spenta, io che la lascio sempre accesa, e un odore di bruciato. Ho immediatamente realizzato quello che era successo: sono andata nello sgabuzzino dove avevo nascosto la cassaforte, l’ho trovata tagliata in tre punti con lo smeriglio. E vuota, ovviamente. Chissà, forse hanno usato un metal detector per trovarla». Oppure è qualcuno che conosceva anche troppo bene l’abitazione di Maria Francesca Toro e che non ha paura del pitbull a guardia del giardino delle case comunali, spetterà ai carabinieri far luce sulla vicenda.

La reazione

«Per fortuna – trova la forza di sdrammatizzare la donna – avevo collana, braccialetto e orecchini d’oro addosso, sa, mi è sempre piaciuto andare in ordine alle feste, anche quelle dei bambini».

Adesso resta la paura, il disagio personale: «A Siurgus Donigala mi sentivo al sicuro, non avrei mai pensato che poteva succedermi qualcosa. Penso che il ladro magari sia uno che incontro tutti i giorni per strada, che mi sorride e fa finta di niente, e questo mi fa male. Ci sono poi degli aspetti concreti: quella somma per me era una garanzia, adesso dovrò stare attenta, dopo una vita di lavoro e in attesa della pensione. Intanto ho annullato il viaggio in crociera che mi ero regalata per Natale: quei soldi serviranno per altro adesso».

Ironia della sorte, proprio ieri sono arrivate a Maria Francesca Toro le telecamere che voleva montare nel giardino di casa in previsione dell’assenza per la crociera: «Mi auguro che il Comune piazzi per le strade un bel sistema di vigilanza: Siurgus Donigala non è più il paese tranquillo della mia infanzia, ci sono stati altri furti nelle case e nelle campagne. Mi raccomando, lo scriva: che nessuno tenga i soldi a casa, meglio la banca, a questo punto».

