«Mi hanno preso dei soldi» 

È venuto fuori il telefono acquistato da Rosa Bechere e finito nelle mani di Maria Giovanna Meloni, un Samsung sequestrato dai carabinieri durante una delle perquisizioni effettuate a gennaio. Smartphone che, secondo la Procura, era nel posto sbagliato, ossia a casa degli indagati (Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu) e costituisce uno degli indizi della appropriazione, da parte della coppia, di soldi e beni della pensionata scomparsa. Con il passare dei giorni, l’indagine si arricchisce di nuovi tasselli, che sembrerebbero confermare la tesi della Procura sulla “spoliazione patrimoniale” della presunta vittima. Dagli atti emerge anche un altro elemento. Rosa Bechere, che manca ormai all’appello dalla fine di novembre, si sarebbe confidata con una persona poco prima di sparire nel nulla. La pensionata avrebbe parlato di un ammanco di denaro.

«Mi hanno preso i soldi»

Rosa Bechere (62 anni) il 19 novembre dell’anno scorso finisce in ospedale, sta male. Sono stati Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu a chiedere aiuto a Vigili del Fuoco e 118, dopo essersi accorti che la donna era chiusa in casa e non usciva da giorni. Secondo la Procura, una delle ragioni delle pessime condizioni della Bechere è la massiccia assunzione di psicofarmaci, che le sarebbero stati dati dai due indagati. La donna in ospedale parla con una persona (sentita dai carabinieri) e dice di avere un sospetto. Riferendosi ai suoi amici, in particolare a Maria Giovanna Meloni, afferma: «Forse mi ha preso dei soldi». Quindi, stando alla ricostruzione della Procura, la coppia sotto accusa si sarebbe impadronita dell’auto della vittima, delle chiavi di casa, di oggetti acquistati da Rosa Bechere (tra i quali il Samsung sequestrato) e anche di denaro. Dalle indagini emerge che la coppia olbiese assistita dal penalista Giampaolo Murrighile aveva bisogno di una casa. L’appartamento sequestrato in via Aretino (dove hanno lavorato a lungo i militari del Ris cercando tracce del delitto) e utilizzato per qualche tempo dagli indagati, in realtà è di proprietà del Comune di Olbia e sarebbe stato occupato abusivamente da Maria Giovanna Meloni e dal compagno. Insomma, tutte le circostanze indicate dai carabinieri sembrano provare la “predazione” del patrimonio della vittima.

Indagini al palo

Se l’inchiesta sembra confermare l’appropriazione di soldi e beni di Rosa Bechere, non arrivano, invece, prove o indizi sull’omicidio. Ieri sono iniziati i test sui reperti organici (forse tracce ematiche) trovate dai carabinieri nella casa degli indagati e della vittima. Ma c’è scetticismo sulla possibilità che dagli accertamenti del Ris possa arrivare una svolta delle indagini. Inoltre non hanno dato esito, per ore, le ricerche del corpo della pensionata in mare. Il perito informatico Andrea Cappai, effettuerà le attività tecniche sui telefoni sequestrati. Per il resto, il presunto omicidio è ancora tutto da dimostrare.