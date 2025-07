«Mi hanno impedito  di intervenire al convegno» 

«La fascia tricolore l’ho appesa al chiodo 20 anni fa, ma il sogno di veder realizzata la rievocazione di Sa Battalla, come concepita durante il mio mandato, è chiuso nel cassetto». Antonello Mancosu, 81 anni, per 10 sindaco di Sanluri, racconta che quest’anno ha rispolverato quel vecchio progetto per presentalo al convegno che si è tenuto al castello per la XIV edizione dell’evento. «L’ho scritto su alcuni fogli nei minimi particolari – dice Mancosu – e ho chiesto al sindaco uno spazio al tavolo dell’incontro con gli storici invitati. Lo dico con dispiacere: mi è stato negato. Piuttosto che fare polemica, sono contento di raccontarlo a chi legge».

Punto di partenza fu l’idea della rievocazione di Sa Battalla del 1409 condivisa fra l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, il conte Alberto Villasanta e il sostegno della docente universitaria Luisa D'Arienzo. «Abbiamo colto l’invito del presidente Cossiga – prosegue – a riscattare la libertà dell’Isola piantando la sua bandiera nella piana di Sanluri, Bruncu de sa battalla, dove quel sogno fu stroncato». E via con la prima edizione, un successo: si costituirono associazioni di arcieri, cavalieri, costumisti, compagnie teatrali, coinvolti gli studiosi locali, soprattutto nacque una collaborazione con la Spagna. «Insieme cominciammo a discutere di ambiziosi programmi, tra i quali il progetto di un Parco Sa Battalla. E poi un museo per ospitare testimonianze, reperti e cimeli. Prima di tutto un monumento in ricordo dei caduti, dai 7 agli 8 mila soldati, simbolo per una riflessione sulla pace. In tutti questi anni ho cullato la speranza che qualche amministratore tentasse di mettere in atto l’idea. Il convegno avrebbe aiutato. Ma per me non c’era posto».

