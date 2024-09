«Mi hanno ferito con un colpo di pistola» 

«Sono stato centrato con un colpo d’arma da fuoco a una gamba». Con queste parole Gino Piscedda, 36 anni, ha dato l’allarme ieri sera: è stato soccorso dal personale di un’ambulanza del 118 e poi accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso. Non è per fortuna in gravi condizioni. E per quanto accaduto in via Giusti, a Capoterra, ci sarebbe anche un responsabile: un uomo si è presentato spontaneamente nella stazione dei carabinieri, mentre i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari avevano già avviato le sue ricerche perché la vittima aveva indicato il nome del suo presunto aggressore. Una vicenda con ancora diversi punti da chiarire: da capire se si tratti effettivamente di una ferita causata da un’arma da fuoco, se sia stato usato invece un coltello e chi abbia iniziato nell’azione violenta. «Mi sono difeso», ha detto ai militari la persona indicata come l’aggressore.

Le indagini

Un fatto dunque ancora con molti lati oscuri. I carabinieri della compagnia di Cagliari, in collaborazione con quelli della stazione di Capoterra, hanno lavorato tutta la notte per fare chiarezza, ricostruire tutto e accertare così anche le precise responsabilità. Per questo la posizione dell’uomo che si è presentato in caserma è rimasta incerta: se ci fossero gli estremi per un arresto o se invece procedere con una denuncia. Anche sul capo d’accusa, in attesa del referto medico sulle condizioni del ferito, c’era incertezza: potrebbe dover rispondere di lesioni.

La preoccupazione

La notizia di quanto successo ha fatto rapidamente il giro di Capoterra. In tanti hanno notato l’arrivo delle ambulanze e delle pattuglie dei carabinieri. C’è chi ha notato una coincidenza con quanto accaduto in via Giusti e il rumore dei fuochi d’artificio fatti esplodere proprio nello stesso momento. Un mese fa l’agguato in via via Acquas Is Marginis con un giovane che si è salvato dalle fucilate, venendo ferito di striscio. In attesa degli sviluppi delle indagini da parte dei carabinieri, il sindaco Beniamino Garau non nasconde la preoccupazione: «Non conosco ancora i dettagli, ma siamo davanti al secondo episodio di una certa gravità», evidenzia. «Ovviamente siamo preoccupati e chiederemo un incontro al prefetto di Cagliari perché quanto successo un mese fa, e ora questo secondo episodio, sono dei segnali da non sottovalutare». Sull’agguato di un mese fa non ci sono stati ancora sviluppi. Erano entrate in azione due persone che, dopo aver suonato al campanello della casa della vittima, avevano sparato delle fucilate e i pallini avevano ferito a un braccio il giovane.

