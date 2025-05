«Mi hanno bruciato l’auto, ma non ho nemici» 

Auto in fiamme nella notte e per Carbonia è da decenni quasi una consuetudine. A farne le spese questa volta è stato un impiegato della società che gestisce diversi tributi comunali. Al punto che fra le varie ipotesi si apre la pista dell’intimidazione. L’incendio è quasi certamente di origine dolosa (rogo partito dalla ruota posteriore destra) e la macchina appartiene a Roberto Gattus, dipendente della società Abaco, da anni incaricata dal Comune di gestire l’accertamento e la riscossione di tutta una serie di imposte e tributi municipali, che spaziano dal campo pubblicitario a quello dell’occupazione degli spazi pubblici.

L’allarme

È scattato attorno alle 23 di avant’ieri e a darlo è stato un vicino di casa del proprietario della vettura. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma: tutta la parte anteriore della macchina (motore compreso) è rimasta intatta (dunque improbabile sia stato un corto circuito), i danni più rilevanti riguardano la parte posteriore col vano bagagli, i sedili e lo pneumatico di sinistra, liquefatto, in cui si presume sia stata collocata una stecca di “diavolina”. I danni sono notevoli. La vettura era parcheggiata in via Asproni di fianco al marciapiede negli appositi stalli bianchi. Per fortuna nelle immediate vicinanze non c’erano altri veicoli che avrebbero potuto rischiare di venire danneggiati dalle fiamme o dal calore sprigionato dall’incendio.

Le ipotesi

A seconda dei periodi, Carbonia ciclicamente deve fare i conti con il fenomeno degli incendi auto, tutti rigorosamente nel cuore della notte. Questo nuovo episodio colpisce però il dipendente di una società di servizi che cura uno degli aspetti più delicati della macchina amministrativa perché attinente alla verifica di determinate imposte. Apre dunque a delle supposizioni ritenute dalla stessa vittima teoricamente percorribili: «Non ho mai avuto problemi con nessuno – confessa Roberto Gattus – e ho un rapporto cordiale con tutti, anche con quegli utenti che, come può succedere dappertutto, arrivano in ufficio contrariati». L’impiegato è fortemente scosso per quanto accaduto e questo ha turbato la serenità della sua famiglia. Chiaramente si pone degli interrogativi: «Fra le ipotesi, non posso escludere a priori quella in relazione alla mia attività lavorativa che svolgo sempre con rigore e coscienza». La dirigenza della società Abaco ha immediatamente manifestato piena solidarietà al proprio dipendente. L’uomo ha depositato denuncia in caserma e spetterà ai carabinieri fare luce sull’episodio.

