«Mi hanno accoltellato e rapinato» 

È arrivato al pronto soccorso del Santissima Trinità con diverse ferite in più parti del corpo: «Dei tizi sconosciuti mi hanno accoltellato», ha riferito al personale medico un 69enne vittima, come riferito poi alla Polizia, di un’aggressione per una rapina in via Ciociaria tra Is Mirrionis e San Michele. «Quando ero a terra mi hanno portato via il marsupio con dentro poche decine di euro», ha spiegato l’uomo agli investigatori della Squadra Mobile che si stanno occupando di quanto successo nella notte tra domenica e ieri. Per fortuna le ferite non sono particolarmente gravi. Se la caverà con dieci giorni di cura.

Il racconto

Un fatto di sangue su cui i poliziotti stanno cercando di far chiarezza. Sono in corso gli accertamenti per capire se la versione della rapina sia veritiera o se dietro l’accoltellamento si possa nascondere dell’altro. L’uomo, come ricostruito in un primo momento dagli agenti della Squadra volante arrivati nel pronto soccorso di via Is Mirrionis, ha raggiunto da solo, a piedi, l’ospedale. Il punto dove è avvenuta l’aggressione non è molto distante dal presidio ospedaliero. Aveva diverse ferite perché è stato colpito più volte con un coltello da uno dei rapinatori. Per fortuna i fendenti non hanno provocato lesioni profonde: si tratta solo di ferite superficiali. Il tanto per fargli lasciare il marsupio con all’interno i soldi, circa 30 euro.

La reazione

Come ha riferito poi la vittima agli investigatori della Mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, l’aggressione sarebbe avvenuta perché l’uomo ha cercato di difendersi. Quando i tizi – almeno due – si sono avvicinati, lo hanno prima minacciato dicendogli di consegnare il borsello. Lui si è rifiutato ed è iniziata l’aggressione, finita con alcune coltellate. Il tutto è avvenuto in strada. I malviventi erano incappucciati. «Non so chi siano», ha ribadito l’uomo, conosciuto per alcuni suoi vecchi precedenti.

L’inchiesta

Dopo le prime ricerche svolte dai poliziotti delle volanti, il caso è passato nelle mani della Mobile. Gli agenti hanno ascoltato il 69enne in ospedale e sono al lavoro per cercare conferme alla versione della rapina. Da capire se l’aggressione con il coltello sia avvenuta effettivamente per portare via il borsello all’uomo o se i motivi fossero altri. Nessuno avrebbe assistito alla scena, avvenuta come riferito dalla vittima in strada, né sentito urla o richieste d’aiuto.

