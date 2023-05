«Mi ha visto ed è scappato, se me l’avesse chiesto gli avrei regalato un jeans» 

«Una domenica rovinata da un delinquente». Nelle parole di Felice Moi traspare l’amarezza per qualcosa che non si sarebbe mai aspettato. Monserratino doc, 60 anni, da 32 è titolare di uno storico negozio di abbigliamento in via Giulio Cesare (che di anni invece ne ha 50, fu aperto dai suoi genitori).

Il 12 marzo stava pranzando a casa sua con un gruppo di amici quando ha sentito dei forti colpi. «Lì per lì ho pensato si trattasse di rumori provenienti da case vicine», racconta, «poi, siccome erano sempre più insistenti, sono sceso e ho visto in faccia l’uomo che ha rotto una parte della vetrina». Un brevissimo “incontro” ravvicinato prima che il malvivente scappasse, che gli ha permesso di memorizzarne il viso e com’era vestito. «Inizialmente credevo fosse un passante che guardava la vetrina. Invece ho subito visto i danni provocati dai colpi inferti e, quando si è accorto che avevo capito, è fuggito e ho chiamato i carabinieri». Dal negozio non è stato rubato niente: il malvivente ha faticato non poco a spaccare la vetrina, poiché era molto spessa e a prova di proiettile. Nel farlo, si è procurato molto probabilmente una ferita alla mano (sono state trovate piccole tracce di sangue tra i pezzi di vetro).

«Non capisco perché abbia preso di mira proprio il mio negozio», si chiede. «In vetrina non ho esposti rolex o gioielli. Non si giustifica neanche un tentato furto di oggetti preziosi, ci mancherebbe. Io vendo abbigliamento. Voleva forse rubare un paio di jeans da 50 euro? Se mi avesse chiesto di regalargli un capo di vestiario perché non se lo poteva permettere, lo avrei pure fatto. Ma sfondare una vetrina per rubare, non lo accetto». Si è ripreso dalla brutta avventura. «Se ho paura che accada di nuovo? No, anche se ora osservo con due occhi in più le persone che si fermano davanti alla vetrina. Provo invece rabbia, perché doverla rifare mi è costato 5mila euro. Di sicuro ora sarà impossibile romperla».

RIPRODUZIONE RISERVATA