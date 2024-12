«Mi ha preso a pugni poi ha portato via il borsello con i soldi» 

«Un tizio, con passamontagna, si è piazzato davanti a me. Mi ha colpito con alcuni pugni e mi ha portato via il borsello con dentro l’incasso: 31mila euro. Poi è salito sullo scooter: ad aspettarlo c’era un altro uomo». Singh Satnam 53 anni, nazionalità indiana, vive in Sardegna dal 2001: i primi tre anni li ha trascorsi a Capoterra, poi il trasferimento a Cagliari. Quel 4 giugno di quest’anno lo ricorda molto bene. «Ero uscito da casa verso le 8,30 del mattino per andare alle poste e versare i soldi della nostra attività. La cosa che mi ha più dato fastidio è stata l’indifferenza delle persone: ho gridato, chiesto aiuto più volte ma nessuno mi ha dato una mano. Chi passava in auto e scooter sembrava non vedere niente».

La paura

Da quel giorno Satnam ha iniziato a convivere con la paura che potesse accadere di nuovo. «Sono qui da 23 anni e non mi è mai accaduto niente», ammette. «Ora non sono più tranquillo». Temendo che i rapinatori potessero colpire ancora una volta, il 53enne (che lavora anche come lava piatti oltre a gestire il money transfer con la moglie) è stato scortato in diverse occasioni dai carabinieri in borghese. I militari, in accordo con la Procura per non far fallire altre indagini, hanno seguito per diversi mesi i movimenti dei tre indagati finiti ieri mattina in carcere, e anticipando le loro mosse proprio per impedire che mettessero a segno altri colpi. «Li hanno arrestati? Bene», dice quasi sottovoce. Anche se dei 31mila euro non ci sono tracce.

Il ricordo

L’aggressione è durata davvero pochi istanti. Ma Satnam ricorda diversi dettagli. «Quando sono uscito di casa ho avuto l’impressione che una persona mi seguisse», sottolinea. «Dovevano fare poche centinaia di metri per arrivare all’ufficio postale. In via Cavour qualcuno mi ha sbarrato la strada. Aveva un passamontagna e mi ha colpito subito con un pugno e poi con un altro. Ha afferrato il borsello: sembrava sapere cosa ci fosse dentro. Il complice era su uno scooter. Quando sono scappati ho chiesto aiuto. Soltanto dopo un po’ qualcuno ha chiamato i soccorritori. Ora sarà difficile scordare quei terribili momenti». (m. v.)

