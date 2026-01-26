VaiOnline
Marina.
27 gennaio 2026 alle 00:30

«Mi ha minacciato con la pistola, ma l’ho messo in fuga» 

«È entrato con una pistola in mano e me l’ha puntata chiedendomi di svuotare la cassa». Sajib Jibon, il ragazzo di soli vent’anni e vittima della tentata rapina nel market di via Lepanto, racconta l’episodio ancora incredulo e sotto shock. Sul momento però ha avuto la prontezza di reagire ed evitare il peggio: «Inizialmente ho pensato fosse uno scherzo. Poi ho visto che si è avvicinato, mi ha colpito colpito alla mano con la pistola e mi ha minacciato», prosegue, «stavo anche per dargli parte del denaro, ma all’ultimo ho cambiato idea. Ho preso un bastone e sono riuscito a metterlo in fuga. Non so nemmeno io come ho fatto».

Nato in Bangladesh e arrivato in Sardegna nel 2014 con tutta la sua famiglia, Sajib gestisce insieme ai genitori il market aperto circa dieci anni fa a due passi dal palazzo del Consiglio regionale. «Ho sempre visto scene simili nei video sui social», afferma, «mai avrei pensato che potesse accadere a Cagliari». Invece il fatto è successo, nello scorso fine settimana. «Dopo che è scappato, ho chiamato subito i carabinieri». I militari sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad arrestare in breve tempo l’autore della tentata rapina: un 37enne, disoccupato e originario della provincia di Cagliari. «Il giorno dopo non sono riuscito a tornare al lavoro per la paura. Ora quando vedo entrare qualcuno dentro il negozio mi sembra di rivivere la scena, ma fortunatamente sto bene». Nonostante lo scampato pericolo, il 20enne si dice ancora preoccupato: «È la prima volta che cercano di rapinarci così, ma capita spesso che vengano a rubare la merce. Prendono le bottiglie di alcol e corrono via senza pagare. Lo scorso anno abbiamo fatto almeno otto denunce».

I problemi non riguardano solo il negozio. «Assistiamo a scene di violenza e spaccio quasi ogni giorno. A volte mi è capitato di vedere persone che addirittura usano di nascosto la bilancia del nostro market per pesare le sostanze illecite e poi uscire. Ma cosa possiamo fare?», si interroga Sajib. «Queste vie non sono sicure, a prescindere dalla tentata rapina. Le persone hanno paura, soprattutto i turisti perché vedono com’è la situazione. Secondo me dovrebbe esserci la zona rossa anche alla Marina».

