«Mi ha bruciato la casa dopo due anni da incubo: i miei figli hanno paura» 

Non ha più una casa Naomi Farina. E pensare che proprio adesso aveva cominciato a godersela per davvero: con i mobili nuovi appena comprati, il frigorifero e la lavatrice acquistati a rate e tutti da pagare. Una casa proprio come voleva lei, dove vivere con i suoi quattro figli, l’ultima Carolina, di appena un mese e mezzo. Adesso invece sono rimasti solo i muri anneriti, il legno incenerito e tanta rabbia. Tutto andato a fuoco nell’incendio di quell’appartamento al secondo piano di una palazzina popolare in via Della Musica all’incrocio con via Parini. Il suo vicino di casa, Ubaldo Belfiori, ora in carcere in attesa del processo, ha messo fine ai suoi sogni e alle sue speranze, appiccando il fuoco e lasciandola senza più niente.

«Due anni da incubo»

«Non so nemmeno io come faccio a stare in piedi ma cerco di essere positiva. Per i miei figli, per quello che sarà, non mi arrendo. Ho passato due anni da incubo che hanno avuto questo epilogo che mai mi sarei immaginata». La giovane mamma, appena 24 anni, si è salvata per un pelo da quella che poteva diventare una tragedia.

«Quel mercoledì», racconta, «ho portato i bambini più grandi in piazza Santo Stefano perché dovevano andare in colonia. Quando sono tornata a casa ho incontrato un mio zio, che è venuto a trovarmi da Torino, mi ha fatto una strana domanda: “Perché hai dato un colpo così forte alla porta?”. Poi sono salita su e ho visto la porta rotta», prosegue. «Sono scesa per strada a chiedere chi fosse stato e ho visto lui. “Cosa vuoi da me? Io ero al mercatino non ho fatto niente”, mi ha detto.

È nata un’accesa discussione: «Mi ha preso per i capelli e ha minacciato di colpirmi con il mastello della spazzatura». Qualcuno ha chiamato i carabinieri che hanno calmato gli animi. Sembrava finita. Poi la donna è andata negli uffici degli assistenti sociali a riferire l’accaduto e lì ha ricevuto una telefonata: «Ti hanno bruciato la casa. Per fortuna non c’erano i miei figli».

«Ho bisogno di aiuto»

Le fiamme hanno distrutto tutto. «Non ho più niente. I ricordi di una vita. I trofei di boxe del mio fidanzato. Le foto dei bambini. E i mobili che avevo appena comprato. Al Comune mi hanno detto che mi aiuteranno a pagare l’affitto se troverò una casa, spero che qualcuno mi aiuti». Il web si è già mobilitato con una raccolta di indumenti per i bambini. «Mi sembra tutto un film», racconta Farina, «ero in quella casa da appena due anni e sono stati due anni da incubo». Perché a quanto pare i rapporti con quel vicino erano tesi fin dall’inizio: «Mi considerava la causa dei problemi con la sua compagna e sono state continue minacce. Una vita d’inferno. I miei bambini me l’hanno chiesto “Mamma, dove andiamo? Cosa facciamo?”. Sono terrorizzati».

