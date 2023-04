«Mi ha afferrato al collo: ho avuto paura di morire» 

«Mi ha afferrato al collo e scaraventato a terra. Poi mi è salito sopra con il ginocchio. Ho avuto paura di morire». Pierpaolo Marcia, il 76enne vittima della feroce aggressione sotto casa, in via Codroipo, avvenuta martedì è nel suo letto, nel reparto di ortopedia al Santissima Trinità. Sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del femore, ricorda bene i momenti della rapina: «Mi ha colto di sorpresa. Chissà, magari mi stava anche seguendo. Non ho mai avuto paura perché dalle nostre parti certi episodi non sono mai accaduti. Ora purtroppo dovremo stare molto attenti».

Il rapinatore, che si è liberato del portafoglio portato via all’anziano perché inseguito da due persone del palazzo, non ha ancora un nome e un cognome. Un giovane del Gambia, Lamin Modou Ceesay (24 anni), mercoledì, è stato fermato dalla Polizia: a suo carico c’era un ordine di carcerazione per una pena di due anni e mezzo per rapina, ma gli agenti della Mobile e delle Volanti sono al lavoro per capire se possa essere lui l’autore dello scippo e delle lesioni al 76enne. Le indagini vanno avanti.

Intanto Marcia, pensionato e una vita trascorsa al lavoro in un distributore di carburante di viale Marconi, spera di tornare presto a casa. Anche se il recupero sarà lento. «Dovrà fare qualche mese di riabilitazione», dice sconsolato. Ma sa di aver rischiato molto: «Mi ha fatto male, ma avrebbe potuto fare di peggio. Davvero, non riesco ancora a credere che possa essere accaduta una cosa del genere». La sua fortuna sono stati i due giovani inquilini del palazzo dove abita: «Quando quel tizio mi ha aggredito ho urlato. E mentre, tenendomi bloccato a terra con un ginocchio che premeva sulle costole, cercava il portafoglio o altro, io ho provato a liberarmi. Poi sono arrivati i due inquilini che ringrazio: il rapinatore è scappato ma ha dovuto gettare il portafoglio». Il pensionato conclude: «Ora dovrò dimenticare questo brutto episodio e non vedo l’ora di tornare a casa da mia moglie». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA