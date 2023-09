«Mi disse che l’avevano violentata» 

«Mi hanno violentata, tutti»: è questa la frase che la mattina del 17 luglio 2019, la presunta vittima dello stupro avvenuto a casa Grillo avrebbe detto all’amica. È stata la coetanea della ragazza abusata a confermare la circostanza in aula, davanti ai giudici del Tribunale di Tempio. La giovane, poco più che ventenne, studentessa, testimone del pm, ma anche lei parte civile nel processo sul caso Grillo, ha parlato dal primo pomeriggio sino alle 19,30 raccontando quanto avvenuto nella villetta di Porto Cervo. «La mattina del 17 luglio ho trovato la mia amica che dormiva – ha detto la teste – il trucco disfatto dalle lacrime. Si è svegliata e le ho chiesto che cosa era successo durante la notte. Mi ha detto che era stata violentata. Dopo ci siamo preparate e siamo andate ad Arzachena con Ciro Grillo e Francesco Corsiglia. Da li abbiamo preso il taxi per Porto Pollo». È forse la parte più importante della drammatica deposizione di ieri, la studentessa milanese, amica della giovane abusata, è stata precisa e lucida, nonostante l’emozione abbia avuto il sopravvento almeno due volte, costringendo i giudici a una breve sospensione.

Le vittime in aula

È stata una udienza importante anche perché, per la prima volta, ha fatto la sua comparsa in aula la vittima del presunto stupro, arrivata nel palazzo di giustizia di Tempio con la sua avvocata Giulia Bongiorno. La studentessa italo norvegese che sarebbe stata violentata da Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, non ha potuto però ascoltare la deposizione dell’amica. Su richiesta delle difese è stata fatta uscire dall’aula. È rimasta per qualche ora in un una stanza del Tribunale e poi è andata via in auto. L’amica invece ha risposto alle domande del pm, dell’avvocato di parte civile, Vinicio Nardi e dell’avvocata di Francesco Corsiglia, Antonella Cuccureddu.

Il bacio di Ciro

La ragazza sentita ieri è anche persona offesa (sarebbe stata fotografata mentre dormiva con il pene di uno dei ragazzi sul viso). Ha raccontato di avere assistito al bacio tra Ciro Grillo e la studentessa al Billionaire, la sera del 16 luglio. Dopo i ragazzi si trasferiscono nella casa dei Grillo. La teste ha detto di avere preparato una pastasciutta che viene mangiata in veranda e l’amica è seduta sulle ginocchia di Francesco Corsiglia. Quindi, stando alle deposizione di ieri, i due si appartano e la teste dice di avere avuto la sensazione che lo stessero facendo per consumare un rapporto sessuale. La testimone ha raccontato di essere andato a dormire da sola, declinando l’invito dei ragazzi a stare con loro. Durante la notte si sveglia tre volte, e prima sente Ciro Grillo che inveisce contro Corsiglia, poi vede l’amica piangere, ma lei non le dice perché. Si è parlato anche di un video della serata al Billionaire che la presunta vittima dello stupro riposta sul suo profilo Instagram alle 15,45 del 17 luglio. Oggi l’udienza prosegue con il controesame dell'avvocato Mariano Mameli.

