«Mi dimetto, impossibile continuare» 

«Preso atto che al momento non ci sono le condizioni politiche per procedere con un’azione efficiente e responsabile dell’attività di governo della nostra città, con grande rammarico, ma con la ferma volontà di trovare già nei prossimi giorni un’intesa politica che possa offrire la seria volontà di un rinnovato impegno al servizio della comunità, mi vedo costretto a rassegnare le dimissioni dalla carica di sindaco della città di Oristano». La resa arriva pochi minuti prima delle 20, in un Consiglio comunale quasi al completo. Massimiliano Sanna ha gettato la spugna. A tre settimane esatte dall’azzeramento della Giunta e a poco più di anno dalla sua elezione, il primo cittadino si è piegato ad una crisi logorante all’interno della sua maggioranza e ha svestito la fascia tricolore. La voce tremante tradisce l’emozione per una decisione che era nell’aria da giorni, ma che l’esponente dei Riformatori ha cercato di schivare fino all’ultimo. Esce di scena, ma non chiude completamente la porta. E lo dice chiaramente quando auspica «di trovare una soluzione al più presto». Con una precisazione che suona come un monito ai suoi alleati «con la ferma convinzione che occorre anteporre alle esigenze personali quelle della collettività».

Le trattative

Venti giorni di tempo per ricostruire la squadra di governo con la quasi matematica certezza che, archiviato alla voce fallimento il tentativo di mettere in campo le larghe intese, qualche partito dovrà liberare una seggiola per far spazio a Prospettiva Aristanis. Da lì si era partiti prima del ritiro delle deleghe. «La mia decisione non è stato un atto punitivo nei confronti di nessuno, ma un esigenza generata da continue situazioni che stavano compromettendo il regolare esercizio dell’attività pubblica», aveva dichiarato in apertura di seduta Massimiliano Sanna.

Usi civici

Poi l’inversione dell’ordine del giorno per chiedere la discussione immediata del trasferimento degli usi civici di Torregrande. La proposta di delibera è stata illustrata in Aula dal primo cittadino. «È un traguardo importantissimo per il Comune che permetterà di superare una problematica che si trascina da decenni. Inseriamo un nuovo tassello nel puzzle della valorizzazione della borgata», ha spiegato . Nel dettaglio del provvedimento è entrato il presidente della commissione Urbanistica Fulvio Deriu. «Gli usi civici saranno trasferiti nella porzione di pineta che va dal Tennis club al camping Spinnaker». Il via libera è unanime, 24 voti su 24 (assente il consigliere di 20 Venti, Roberto Pisano). Si torna in Aula lunedì, senza Giunta e con il sindaco dimissionario che ha già annunciato la presenza por portare a termine importanti atti amministrativi. All’ordine del giorno ci sono il rendiconto dell’esercizio di bilancio 2022 e l’approvazione del riequilibrio. Difficilmente l’opposizione si dichiarerà a favore: la votazione sarà quindi un’importante cartina di tornasole per capire l’andamento delle interlocuzioni con i partiti del centrodestra.

