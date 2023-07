«Mi dicevo: dacci dentro, ragazzino!» La forza di Arnold Schwarzenegger  

A volte ritornano. O forse non se ne vanno mai davvero. Arnold Schwarzenegger, 76 anni il 30 luglio, ex culturista, ex eroe d'azione sul grande schermo, ex governatore della California, è più vivo che mai. Netflix lo ha appena riportato alla ribalta come agente della Cia in pensione, attempato ma ancora in forma e abile con le armi, con “Fubar” e in una versione più intima e sfaccettata con il bel documentario in tre episodi “Arnold”. Ma il fu Mr Muscolo e Terminator, celebra l'ennesima svolta nella sua carriera, con la consacrazione a icona pop grazie alla monografia fotografica che gli dedica la prestigiosa casa editrice tedesca Taschen.

«Ci sono voluti dieci anni per ultimare questo libro. È il progetto più lungo a cui abbia mai lavorato. Perfino per diventare Mr Universo ci ho messo la metà del tempo», scherza lui sul palco dell'Academy Museum di Los Angeles, davanti a più di mille persone che in poche ore hanno fatto segnare il tutto esaurito alla presentazione del libro in anteprima mondiale.

“Arnold” - stesso titolo del documentario su Netflix - è stampato in 1947 copie (l'anno di nascita di Schwarzenegger), consta di un volume di fotografie di 34x46 cm e di uno più piccolo che racchiude un'intervista, poster, manifesti e articoli d'epoca, per un totale di 800 pagine e 8 chili, acquistabili in tre versioni: quella più semplice costa 1.500 dollari; una arriva su un leggio a forma di capitello corinzio in poliuretano bianco (prezzo 3.000 dollari) e poi c'è quella con la copertina di Annie Leibovitz stampata su lastra di alluminio (15.000 dollari).

«Sono nato in un piccolo paese dell'Austria. Eravamo così poveri che mia madre andava di casa in casa a elemosinare cibo.Gli uomini erano arrabbiati e depressi per la guerra persa e finivano spesso per essere ubriachi e violenti. Ho sempre saputo che non c'entravo niente lì, che dovevo uscirne». Mentre racconta la sua incredibile vita, «la quintessenza del sogno americano», alle sue spalle scorrono le foto selezionate dall'editrice Dian Hanson: scatti di Leibovitz appunto, ma anche Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Herb Ritts, Francesco Scavullo o Andy Warhol, immagini in bianco e nero e a colori, realizzate per riviste, nei dietro le quinte di film o di gare di culturismo oppure ritrovate nei cassetti di casa Schwarzenegger. Le guarda e dice: «Ho lavorato sodo per andarmene. Sono fatto così: mi faccio il mazzo…sto anche per pubblicare un libro sulla mia vita. L'unico segreto è questo: “dacci dentro”».

Ancora ragazzino capisce che il bodybuilding poteva essere la chiave per la libertà. Torneo dopo torneo, Arnold ottiene il visto per gli USA: «Ricordo il giorno in cui sono atterrato a Los Angeles. Ho baciato la terra». In 5 anni sbaraglia tutti e diventa Mr Universo. Nelle foto di quel periodo assomiglia alle statue classiche: «Armonia perfetta delle proporzioni», commenta Hanson che per un decennio ha cercato foto e pagato diritti. «Quando ti sei annoiato di essere il migliore e più conosciuto bodybuilder del mondo, hai deciso di diventare il più famoso eroe d'azio ne del grande schermo. Come è successo?». Nel 1984 esce “Terminator” e l'ex ragazzino che sudava in palestra per scappare in America diventa una stella di Hollywood. Che ancora non si è spenta.

