«Mi costrinsero a tentare un colpo all’ufficio postale» 

«Mi dissero: entra alle Poste, ti siedi e dici “riempi questa cartella di soldi altrimenti le persone che stanno minacciando la mia famiglia si rifaranno su tua moglie e i tuoi figli”. Lo feci, ero disperato, pensai anche di farla finita». Il racconto è quello fatto ieri davanti al tribunale di Nuoro da Paolo Pedduzza, imprenditore edile, che nel giugno del 2018 tentò una improbabile rapina nella filiale di via Ichnusa delle Poste a Nuoro. Ultimo gesto disperato di un imprenditore che, complice la crisi del 2009, finì in mano agli usurai sino al 2018 quando, spinto dai debiti, tentò il colpo. A processo con l’accusa di avere praticato tassi fuorilegge, Antonio Brau (difeso da Giuseppe Malandrino e Basilio Brodu), ex amico di Pedduzza (costituitosi parte civile con Salvatore Pinna). Nel racconto della vittima, Brau gli avrebbe prestato soldi e lo avrebbe messo in contatto anche con altre persone alle quali far riferimento per i finanziamenti. In una costola della stessa indagine della Squadra mobile di Nuoro pochi giorni fa sono stati rinviati a giudizio altre quattro persone.

La vicenda inizia quando l’imprenditore nel 2009 si vide rifiutare un prestito dalla banca. «Dovevo pagare gli stipendi, chiesi in amicizia a Brau 12 mila euro», ha detto rispondendo al pm Andrea Ghironi. Soldi restituiti. «Un anno dopo dovetti ricontattarlo e mi fece da tramite con un’altra persona - ha detto Pedduzza - mi furono dati 15 mila euro con tasso più oneroso, entro la Pasqua 2011 dovevo restituire 25 mila euro. Mi diceva “stai attento alle scadenze, non si scherza con queste persone”. A Pasqua la mia stuazione stava naufragando». Brau convinse Pedduzza, secondo il racconto della vittima, a passare il prestito a un altro finanziatore «più elastico». Alla fine l’uomo ha raccontato che ad aiutarlo fu il padre che vendette degli appartamenti. Ma i debiti non finivano: «Nel 2018 Brau mi disse che aveva anticipato 10 mila euro per tenere tranquille delle persone. Passò il mio debito a uno che chiedeva un tasso di 130 euro al giorno. In quattro mesi dovevo già 30 mila euro». Tentò la rapina, venne “acciuffato” dalla polizia e raccontò la sua storia, ora finita in un'aula di tribunale.

