«Mi concede questo ballo texano?» 

Cappello “stetson” in testa, un paio di stivali texani ai piedi e via tutti a ballare la danza country. Sono circa una trentina, età media tra i 40 e i 50 anni le persone che ogni tre settimane si danno appuntamento al RosMur Saloon, un locale in perfetto stile western, per ballare insieme.

La leader

Argentina Faganio insegnante di country dance, bresciana ma sarda di adozione ha portato con lei, quando è arrivata sull'Isola nel 2011, la passione per questo ballo caratterizzata da passi, coreografie e stili diversi. «In tutta Italia ormai è diffusissimo - spiega la fondatrice del Texans Country Dance Sardegna - tutto è cominciato a fine anni '90 dalle basi americane in Veneto. A Brescia, dove nascono i texans, c'è da tempo una folta comunità di country dancer. Da un anno circa abbiamo costituito un gruppo anche ad Assemini e visto che sta crescendo, istituiremo un corso anche qui. Già li facciamo a Cagliari e Quartu».

Sono due gli stili principali, la “line dance” e quello “catalan”, più vivace, preferito dai più giovani. Ilenya Matta, un’allieva di Faganio, esperta di “catalan”, partecipa anche alle competizioni che però si svolgono oltre Tirreno: «Amavo già ballare e adoro la musica country, ho unito le due cose e mi sono appassionata. Così ho preso lezioni e ora insegno anche io. Spero che presto si possano organizzare anche qui delle gare».

In pista

Agli appuntamenti asseminesi ci sono più donne che uomini, tra loro c'è Silvio Zuncheddu che la country dance l'ha imparata per amore e ora non può più farne a meno: «La colpevole è Argentina - dice Silvio scherzando - ma in realtà ballare mi piace. Coi film western ci sono cresciuto e amo quel genere musicale, non solo John Denver: gli artisti delle nuove generazioni fanno un country più ritmato a cui le coreografie si adattano meglio per il catalan style».

La passione

«Il country si può ballare a diversi livelli, le coreografie semplici sono adatte anche alle persone di una certa età. Non si tratta solo di esercizio fisico: questo tipo di ballo consente di socializzare e tenere in esercizio la mente: ogni canzone ha i suoi passi e occorre impararli a memoria. Oltre a Ilenya - conclude Faganio - c'è un'altra insegnante, Manuela Garufi, che porta questo ballo nelle comunità terapeutiche e nei centri di accoglienza, perché la country dance è così duttile e divertente che viene utilizzata anche come attività ludico ricreativa nella riabilitazione».

