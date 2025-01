«Mi chiesero un’integrazione e ho risposto» 

Il Collegio di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’Appello di Cagliari ha fatto una verifica su tutti i membri eletti del Consiglio regionale. «Abbiamo operato con scrupolo e trasparenza su tutti, e chi aveva incongruenze rispetto alle norme di legge ha ricevuto una notifica», ha sottolineato Tullio Conti, commercialista che fa parte dell’organo che ha notificato l’ordinanza-ingiunzione di decadenza ad Alessandra Todde. Nessuna grave come quella destinata alla presidente della Regione. Pochi consiglieri hanno avuto addirittura una sanzione pecuniaria. Per la maggior parte dei casi si è trattato di richieste di integrazione di documenti che sarebbero andate a buon fine. Tra gli altri, sono stati contattati Gianni Chessa (Forza Italia), Corrado Meloni (Fratelli d’Italia), Ivan Pintus (Progressisti), Valdo Di Nolfo (Uniti con Alessandra Todde), Camilla Soru (Pd), Umberto Ticca (Riformatori). «A me è stata chiesta un’integrazione via pec», spiega quest’ultimo, «ho risposto e il giorno dopo mi hanno comunicato che era tutto ok». Ad ogni modo, aggiunge, «i documenti vengono controllati a tutti e tutti abbiamo l’onere di essere precisi. Ma c’è una differenza: un conto è integrare una fattura che manca, sono cose che possono succedere, un altro è non nominare il mandatario».

Nessuna richiesta, invece, sarebbe arrivata agli altri consiglieri del Movimento Cinquestelle, il gruppo di Alessandra Todde. Dove, in effetti, sono stati rieletti tutti e quattro i consiglieri in carica anche nella passata legislatura, quindi con almeno un’esperienza di campagna elettorale alle spalle.

La prassi

In generale, per le violazioni più gravi, la notifica viene recapitata anche alla Giunta delle elezioni del Consiglio regionale. E in questo caso, secondo quanto emerge, l’organo dell’Assemblea sarda presieduto da Giuseppe Frau (Uniti con Todde) ha ricevuto unicamente il provvedimento che interessa la governatrice. Per nessuno degli altri componenti dell’Assemblea, dunque, si profilerebbe il rischio di decadenza. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA