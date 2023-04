«Mi candido a sindaco in segno di pace» 

«Queste cose sono normali in un paese piccolo. Servono soluzioni per rilanciare Villasimius e se quelle soluzioni non arrivano si mischiano le carte. Vorrei che questa mia candidatura venisse letta anche come un messaggio di distensione. Non ho nulla contro nessuno e non ho ambizioni, vorrei solo portare serenità».

«Mi candido in segno di pace, per portare al paese quella serenità che sino ad oggi è mancata». Livio Carboni, 59 anni, imprenditore turistico (titolare di una agenzia viaggi in via Umberto e di un hotel) e un passato – fra l’altro - da consigliere comunale assieme all’ex sindaco Gianluca Dessì (dal 2009 al 2014, amministrava Tore Sanna) oggi si candida contro Dessì proprio con quel gruppo al quale aveva fatto opposizione, quello di Sanna.

Come è possibile, prima con Dessì e poi con Sanna?

Quando ha deciso di scendere in campo?

«Due settimane fa. Una scelta forse un po’ tardiva e anche sofferta ma dovevo riflettere. Ho deciso di presentarmi perché una buona parte dei cittadini mi ha manifestato l’esigenza di un cambiamento. Negli ultimi due anni e mezzo di amministrazione si è assistito ad uno stallo totale» .

Tore Sanna che ruolo avrà?

«Mi auguro che ci dia dei suggerimenti, sono sempre utili. Lui però non sarà direttamente coinvolto, non sarà in lista. D’altronde è impegnatissimo come vicesindaco a Quartu».

C’è stato un confronto con l’ex vicesindaco Maurizio Marci per formare una sola lista?

«Sì, anche se io in quel frangente non ero direttamente coinvolto. L’accordo non c’è stato ma è anche vero che sino al giorno della presentazione delle liste tutto è possibile».

L’altro candidato sindaco, Pino Gagliardo, dice che c’è troppo astio tra il gruppo di Dessì e quello di Sanna e dunque ha preferito formare una lista da solo.

«No, non è così. È vero però che tante persone hanno voglia di vedere un paese più armonioso».

Ma lei vede un paese di veleni o un paese in salute?

«È in salute ma c’è il rischio che precipiti in una situazione velenosa. Bisogna far rispettare le regole del vivere civile, cosa che non è accaduta negli ultimi anni. Si è avuta l’impressione che le regole valessero solo per alcuni e non per altri».

Sta bocciando Dessì su tutti i fronti?

«Sono certo che era ed è nelle intenzioni di Dessì fare il bene del paese. Il punto è un altro, e cioè io non starei a guardare le opere pubbliche, Villasimius ha le risorse. Quello che gli rimprovero è l’aver trascurato l’aspetto sociale, aver avuto poca attenzione per giovani e anziani».

Che squadra sarà quella di Livio Carboni?

«Per metà giovani e per metà persone di esperienza. Con l’impegno – e io lo prendo in prima persona – di trasmettere e insegnare ai ragazzi la politica così come successe a me da ragazzo. Purtroppo negli ultimi tempi molti giovani sono stati chiamati solo per riempire le liste».

Lei ha vissuto all’estero, parla tre lingue, lavora nel turismo. Ha una ricetta per far crescere ancor più Villasimius?

«Serve la massima condivisione con il consorzio turistico e una promozione del territorio col massimo rispetto per l’ambiente. Una tutela che a mio avviso è venuta un po’ a mancare. Faccio solo un piccolo esempio: ogni anno i clienti che entrano nella mia agenzia quando vanno via lasciano dei granelli di sabbia che a fine giornata diventano un mucchietto. Moltiplichiamo per 50mila presenza al giorno e facciamo due calcoli. L’erosione è un problema serio che va affrontato».

