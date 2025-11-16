«Mi candido a sindaca e lavorerò ogni giorno per il bene di Norbello» 

Per la prima volta Norbello potrebbe eleggere una donna alla carica di sindaco. A sei mesi dalle Comunali, il quadro si fa più chiaro: non ci sarà più una sola lista in campo, come accaduto nel 2015 e nel 2020, ma almeno due. La prima candidata ufficiale è Daniela Meloni, 57 anni, che ha deciso di mettere le proprie competenze al servizio del paese.

Perché ha accettato la candidatura?

«Norbello merita un’amministrazione che capisca i problemi della gente. Non sono una politica di professione ma una cittadina che ha scelto di restare e impegnarsi per il paese. Se i cittadini mi daranno fiducia, sarò presente fisicamente ogni giorno in Comune».

Nella prossima competizione ci potrebbero essere più liste.

«È una bellissima notizia per la democrazia locale. Due mandati senza alternative hanno privato i cittadini di una scelta vera. Il confronto arricchisce la comunità e responsabilizza chi amministra. Il nostro è un gruppo che rappresenta davvero Norbello: persone con esperienza amministrativa e volti nuovi».

Punti programmatici.

«Primo: presenza e partecipazione reale, con un sindaco sempre disponibile. Secondo: comunità energetiche per ridurre i costi delle famiglie. Terzo: più servizi per giovani e anziani, valorizzando il volontariato. Quarto: sviluppo e opportunità, per creare lavoro e attrarre investimenti».

Rapporti con i Comuni vicini?

«Norbello deve collaborare con Abbasanta e Ghilarza su servizi, energia, turismo e sviluppo. L’isolamento è una condanna, la collaborazione è l’unica strada».

Un auspicio?

«Chi si candida deve chiedersi se è disposto a dedicare tutto il proprio tempo al paese. Io ho fatto questa scelta con convinzione».

