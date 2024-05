«A 87 anni mi candido alle elezioni perché il senso civico non muore mai». Silvio Boi, professore di filosofia in pensione di San Gavino, classe 1936, è in corsa per le Amministrative di giugno e spera di diventare il consigliere comunale più attempato della Sardegna. «Gli anziani possono ancora contribuire alla vita politica, ma spesso non ne hanno la possibilità».

