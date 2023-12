«Mi avete dato pochi cateteri»: sequestra i dipendenti dell’Asl 

NAPOLI. Infuriato perché le sacche del catetere che gli erano state date per la sua anziana madre erano poche e scadenti, ha sequestrato e minacciato i dipendenti dell’Asl Napoli 1. Alla fine i carabinieri hanno arrestato Salvatore Cataffo, 46 anni, ora in attesa di giudizio per tentata rapina e sequestro di persona. Dopo le sue proteste un dipendente, terrorizzato, era corso a comprare altre sacche di tasca propria, ma poi il 46enne le ha lanciate sul dirigente pretendendo dei buoni acquisto per comprarle lui, di persona. Quando il dirigente si è rifiutato, Cataffo ha messo ko un vigilante e ha chiuso tutti in un ufficio minacciando: «Ora prendo la benzina e vi brucio tutti».

