«Mezz’ora d’attesa davanti al passaggio a livello» 

Sembrava essersi risolta positivamente a Pabillonis la situazione delle lunghe attese davanti passaggi a livello sulla Provinciale 69 che rimanevano chiusi per tanto tempo per il transito dei treni. Invece, da qualche giorno il problema si è ripresentato e giovedì la situazione è diventata critica: davanti alle sbarre abbassate, dalle 8,45 alle 9,10, si è formata una coda di oltre quaranta auto.

«Alcuni automobilisti hanno fatto manovra e sono tornati indietro», dice sconsolata Monica Grussu. «È passato un treno verso Cagliari e poi niente altro, hanno riaperto dopo quasi mezz’ora», spiega Elena Liscia. «Non è più tollerabile una situazione del genere, oggi è ricapitato addirittura che il treno fosse fermo in stazione per 10 minuti e i passaggi a livello sono rimasti chiusi – dice Tomaso Cherchi, proprietario di alcuni terreni agricoli in prossimità della linea ferroviaria –. Ogni giorno perdo da mezzora a un’ora aspettando che il passaggio venga riaperto». Anche intorno alle 15 e alle 17 il passaggio a livello è rimasto chiuso per oltre 10 minuti. «Siamo a conoscenza della situazione che ci è stata denunciata dagli agricoltori – spiega il sindaco Riccardo Sanna – e manderemo un comunicato alle Ferrovie dello Stato». ( g .g. s. )

