Mezzogiorno, Meloni lancia la Zes unica ma è giallo sui fondi 

Da una parte i crediti d’imposta per le imprese che investono al Mezzogiorno (con prenotazioni per 9,4 miliardi di euro contro una disponibilità di 1,8 miliardi). Dall’altra le semplificazioni amministrative, come l’autorizzazione unica e accelerata per gli investimenti in nove filiere strategiche, e la possibilità di istituire zone franche doganali. È il Piano strategico per la Zona economica speciale “Zes unica del Mezzogiorno”, presentato a Palazzo Chigi e anticipato da un allarme delle imprese. Se è vero che sono previsti crediti d’imposta fino al 60% e anche al 70%, un provvedimento dell’Agenzia delle entrate riduce il beneficio al 17,6%. Il ridimensionamento però è stato negato con forza dal ministro Raffaele Fitto, che ha parlato di «fake news».

La presidente del Consiglio ha definito il piano «un provvedimento fondamentale per l’Italia, che contribuirà a disegnare la politica di sviluppo del Sud per i prossimi tre anni», dando alle Regioni beneficiarie la possibilità di competere «ad armi pari». Il piano individua come filiere da rafforzare agroindustria, turismo, elettronica e Ict, automotive, made in Italy di qualità, chimica e farmaceutica, navale e cantieristica, aerospazio e ferroviario e indica come tecnologie decisive quelle digitali, verdi e biotech. La Zes unica sostituisce le precedenti otto Zes regionali, che erano limitate alle aree retroportuali e «non hanno funzionato come avrebbero dovuto», dice la premier. Soddisfatta Confindustria, che valuta «positivamente la struttura e i contenuti del piano», con il vicepresidente per le politiche strategiche e lo sviluppo del Mezzogiorno, Natale Mazzuca che ha invitato il governo a lavorare insieme per incrementare le risorse per il credito d’imposta e dargli carattere pluriennale.

RIPRODUZIONE RISERVATA