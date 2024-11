Mezzogiorno e mezzo di fuoco con Napoli-Atalanta 

Il miglior attacco del campionato contro la miglior difesa. È sicuramente un sfida di vertice quella che oggi nel “lunch match” delle 12.30 mette di fronte la capolista Napoli e l'Atalanta. I nerazzurri di Gasperini vantano un bottino di 26 reti realizzate (10 delle quali dal capocannoniere Retegui) da un attacco al quale si oppone la difesa di Conte che ha subito solo 5 gol (tre dei quali nella gara inaugurale del torneo, a Verona).

Il big match

Il destino della partita, però, non è soltanto in questo confronto. A prescindere, infatti, da chi riuscirà a prevalere tra i due opposti reparti che al momento i numeri indicano come i più forti del campionato, ci sono in ballo altri fattori che possono decidere l'esito della sfida a favore dell'una o dell'altra squadra. Conterà infatti sicuramente anche la tenuta della difesa bergamasca che con 14 gol subiti fino a ora non mostra segni di particolare compattezza e che si troverà di fronte un attacco, imperniato sul duo Lukaku-Kvaratskhelia, che martedì scorso a Sin Siro ha dato segni di grande vitalità affondando il Milan con una prestazione estremamente convincente. Conte, come è sua abitudine, cerca di calmare gli entusiasmi della piazza, esaltata dalla marcia trionfale che ha portato gli azzurri a piazzarsi in vetta alla graduatoria e ad allungare il passo conquistando quattro lunghezze di vantaggio sull'Inter, seconda in classifica e sei sul gruppo delle ulteriori inseguitrici, nel quale è compresa anche l'Atalanta.

Le altre partite

Riflettori puntati anche su San Siro, dove alle 20.45 l’Inter cerca ulteriori conferme contro il Venezia reduce a sua volta dal successo in rimonta sull’Udinese (dal 0-2 al 3-2). Alle 15 la sfida tra Torino e Fiorentina: entrambe provano a fare il salto di qualità in classifica dopo essersi sbloccate. Alle 18 nuovo esame per Juric e la Roma, stavolta sul campo del Verona.

